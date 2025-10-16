Juve, la UEFA accusa: violato il fair play finanziario. Quali sanzioni rischia

L’Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario a carico della Juventus: il club bianconero ha confermato il tutto attraverso il fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. Questo il primo estratto: “Il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025”.

Questa la nota della Juve: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025”.

“L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA”.

Per la Juventus potrebbe esserci una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) – continua la nota – oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)”.

Intanto Scanavino dice addio alla Juve

La Juventus saluta Maurizio Scanavino, il 7 novembre terminerà infatti il suo mandato da ad: “Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo e l’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere”.

Intanto sono arrivate buone notizie sul fronte attacco per la Juventus di Igor Tudor: Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e in parte Filip Kostic hanno fatto bene con le rispettive selezioni nazionali. Una serata che riconcilia i tifosi con alcuni dei giocatori che vestono la maglia della Vecchia Signora.

Nei giorni scorsi, infatti, tra l’infortunio di Bremer e altre piccole notizie di casa Juve, si faticava ad avvertire positività nell’ambiente dei tifosi. I gol del turco e del serbo nella seconda partita delle rispettive selezioni è invece un’iniezione di fiducia. Anche perché all’orizzonte Tudor e la sua Juve dovranno affrontare la difficilissima trasferta di Como e servirà tutto il meglio di Yildiz e magari anche la vena relizzativa di Vlahovic per ritrovare la vittoria.

La sensazione che si avverte in casa Juventus è quelli di Yildiz e Vlahovic siano reti liberatorie. Per il turco è la conferma che il miglior stato di forma forse sta tornando, dopo il calo delle ultime settimane prima della pausa. Per il serbo, invece, la realtà sembra dirci che ogni rete siglata è effettivamente una liberazione dalle pressione e dalle frustrazioni dell’ambiente juventino.