Nico Paz nella top 10 di Messi: chi sono gli altri giovani talenti scelti dal 'Dies' argentino

Nico Paz nella top 10 di Messi: chi sono gli altri giovani talenti scelti dal ‘Dies’ argentino

Una speciale classifica da parte del più forte al mondo. Nella serie “Messi+10”, Lionel Messi ha stilato la classifica degli 8 talenti più promettenti al mondo. Ecco tutti i nomi, tra assenze inaspettate e un po’ di Italia.

La Pulce ha stilato la sua speciale classifica degli 8 calciatori più promettenti al mondo. L’iniziativa proviene dalla serie “Messi+10”, dove il fuoriclasse argentino si è dunque esposto su chi, secondo lui, in futuro potrebbe avere un ruolo di primo piano nel calcio europeo.

Nico Paz, talento del Como e dell’Argentina

 

Messi e i talenti del futuro: un solo calciatore di A in lista!

L’argentino è partito da Brajan Gruda, inserito dunque tra i dieci giovani più promettenti del pianeta nel corso della serie “Messi+10”. Ma chi c’è più in questa lista?

Leo Messi: ecco la sua classifica sui giovani più promettenti

 

Oltre al 21enne del Brighton, Messi ha inserito anche il 17 talento del Liverpool, Rio Ngumoha. Si resta in Premier League per trasferirsi in casa Chelsea, dove troviamo Andrey Santos, 21enne. Andiamo poi in Francia dove c’è tanta Ligue 1: da Kendry Paez, il 18 attualmente allo Stasburgo, fino a Mohamed Kader Meité, il 18enne del Rennes. In Portogallo spicca Rodrigo, 18enne del Porto, mentre c’è anche Mika Godts, 20enne dell’Ajax. E in Italia? Un solo nome, Nico Paz, 21enne del Como.

Ecco il riepilogo completo dei nomi inseriti dal fuoriclasse nei talenti più promettenti del futuro: Brajan Gruda (21/Brighton), Rio Ngumoha (17/Liverpool), Nico Paz (21/Como), Kendry Páez (18/Strasburgo), Mohamed Kader Meïté (18/Rennes), Mika Godts (20/Ajax), Andrey Santos (21/Chelsea) e Rodrigo (18/Porto).

Tutto sul torneo ideato da Leo 

Nuova iniziativa da parte di Leo: l’annuncio è arrivato poco fa, l’attaccante argentino ha infatti ufficializzato la creazione di un nuovo progetto che prenderà il via nei prossimi mesi. Si tratta di un torneo di prestigio internazionale che vedrà sfidarsi le migliori società europee.

Messi ha infatti annunciato la nascita della Messi Cup, un torneo giovanile Under 16 che si terrà il prossimo dicembre nella splendida cornice di Miami, dove l’argentino è ormai di casa. Questa iniziativa rappresenta l’ennesima mossa del calciatore, che mira a diventare sempre di più un’ambasciatore del calcio mondiale anche fuori dal campo, offrendo un palcoscenico unico per i talenti che verranno.

Le squadre partecipanti saranno otto: si tratta di River PlateNewell’s Old BoysInter MiamiBarcellonaAtletico MadridChelseaManchester City e Inter. Annunciati anche i prezzi dei biglietti che saranno in vendita a partire da 120 dollari.

