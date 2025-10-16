Nico Paz nella top 10 di Messi: chi sono gli altri giovani talenti scelti dal ‘Dies’ argentino

Messi ha infatti annunciato la nascita della Messi Cup, un torneo giovanile Under 16 che si terrà il prossimo dicembre nella splendida cornice di Miami, dove l’argentino è ormai di casa. Questa iniziativa rappresenta l’ennesima mossa del calciatore, che mira a diventare sempre di più un’ambasciatore del calcio mondiale anche fuori dal campo, offrendo un palcoscenico unico per i talenti che verranno.

Le squadre partecipanti saranno otto: si tratta di River Plate, Newell’s Old Boys, Inter Miami, Barcellona, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City e Inter. Annunciati anche i prezzi dei biglietti che saranno in vendita a partire da 120 dollari.