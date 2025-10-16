SI HD

Parma, Mateo Pellegrino l'attaccante più incisivo in Serie A: ecco perché

Parma, Mateo Pellegrino l’attaccante più incisivo in Serie A: ecco perché

di

Lautaro Martinez? Romelu Lukaku? No, è Mateo Pellegrino che vince questa speciale classifica sugli attaccanti più incisivi. L’indagine è stata portata avanti dal CIES grazie alla collaborazione con Impect, ecco in cosa si distingue l’attaccante del Parma e perché è più decisivo rispetto a gente come Dusan Vlahovic, Rafael Leao e Ademola Lookman.

L’indagine, portata avanti dal CIES, osservatorio calcistico, ha preso in considerazione diversi parametri per stilare una particolare classifica che prende in considerazione tutti i calciatori di movimento, analizzando qualsiasi azione in cui entrano. Dopo aver analizzato i dati, in questa speciale classifica, è stato stilato l’elenco dei calciatori più incisivi per pericolosità aerea. E a vincere, per la Serie A, è Mateo Pellegrino.

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma

 

Serie A, Pellegrino è il calciatore più incisivo: ecco perché

La classifica generale la stravince Erling Haaland del Manchester City, seguito da José Manuel Lopez del Palmeiras e Ronaldo Martinez del Platense.

Pochissima Serie A nelle prime 20 posizioni. Anzi, soltanto un calciatore: Mateo Pellegrino del Parma. E’ lui infatti il calciatore più pericoloso per quel che riguarda l’incisività aerea, e le prime prestazioni stagionali lo hanno dimostrato: un’importante abilità nello stacco e anche diverse reti, con i difensori che spesso non riescono a contrastarlo.

La classifica completa

100.0 – Erling Haaland – Manchester City (ENG) – 25.2 anni
98.6 – José Manuel López – SE Palmeiras (BRA) – 24.8 anni
98.2 – Ronaldo Martínez – CA Platense (ARG) – 29.4 anni

97.9 – Barnabás Varga – Ferencvárosi TC (HUN) – 30.9 anni
97.4 – Alexander Sörloth – Atlético Madrid (ESP) – 29.8 anni
96.3 – Ante Budimir – CA Osasuna (ESP) – 34.2 anni

95.3 – Ludovic Ajorque – Stade Brestois (FRA) – 31.6 anni
95.1 – Aurélien Scheidler – RSC Charleroi (BEL) – 27.3 anni
95.1 – Aleksandr Sobolev – FK Zenit (RUS) – 28.6 anni

94.4 – Everaldo Stum – Fluminense FC (BRA) – 34.3 anni
93.9 – Artem Dzyuba – Akron Togliatti (RUS) – 37.1 anni
93.6 – Tobias Lauritsen – Sparta Rotterdam (NED) – 28.1 anni

93.4 – Beto Gomes – Everton FC (ENG) – 27.7 anni
92.7 – Thierno Barry – Everton FC (ENG) – 23.0 anni
92.7 – Facundo Bruera – Barracas Central (ARG) – 27.0 anni

92.7 – Jean-Philippe Mateta – Crystal Palace (ENG) – 28.3 anni
92.6 – Jhon Córdoba – FK Krasnodar (RUS) – 32.4 anni

92.4 – Kieffer Moore – Wrexham AFC (ENG/2) – 33.2 anni
92.4 – Mateo Pellegrino – Parma Calcio (ITA) – 22.4 anni

Haaland resta un marziano: i numeri

Il centravanti norvegese del Manchester City ha dato saggio delle sue capacità. Ennesima partita con una clamorosa multi marcatura da parte del fenomeno norvegese. I numeri della sua carriera, ogni partita che gioca, sono sempre più incredibili.

Erling Haaland, numeri da marziano per lui al Manchester City
Erling Haaland, numeri da marziano per lui al Manchester City

 

Il portentoso prodotto del Molde e della “scuderia” RedBull in questa stagione ha numeri allucinanti. Quelli di oggi sono stati i gol numero 19, 20 e 21 dall’inizio dell’annata. Ma quello che fa impressione è che le partite tra club e nazionale sono 12. Nazionale con cui Haaland ha segnato in ciascuna delle sue ultime 10 presenze.

L’attaccante venticinquenne ha ora collezionato ben 51 segnature in 46 apparizioni con la Norvegia. Sono addirittura otto le reti nelle ultime due partite con la nazionale.

 

