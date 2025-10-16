Parma, Mateo Pellegrino l’attaccante più incisivo in Serie A: ecco perché

Lautaro Martinez? Romelu Lukaku? No, è Mateo Pellegrino che vince questa speciale classifica sugli attaccanti più incisivi. L’indagine è stata portata avanti dal CIES grazie alla collaborazione con Impect, ecco in cosa si distingue l’attaccante del Parma e perché è più decisivo rispetto a gente come Dusan Vlahovic, Rafael Leao e Ademola Lookman.

L’indagine, portata avanti dal CIES, osservatorio calcistico, ha preso in considerazione diversi parametri per stilare una particolare classifica che prende in considerazione tutti i calciatori di movimento, analizzando qualsiasi azione in cui entrano. Dopo aver analizzato i dati, in questa speciale classifica, è stato stilato l’elenco dei calciatori più incisivi per pericolosità aerea. E a vincere, per la Serie A, è Mateo Pellegrino.

Serie A, Pellegrino è il calciatore più incisivo: ecco perché

La classifica generale la stravince Erling Haaland del Manchester City, seguito da José Manuel Lopez del Palmeiras e Ronaldo Martinez del Platense.

Pochissima Serie A nelle prime 20 posizioni. Anzi, soltanto un calciatore: Mateo Pellegrino del Parma. E’ lui infatti il calciatore più pericoloso per quel che riguarda l’incisività aerea, e le prime prestazioni stagionali lo hanno dimostrato: un’importante abilità nello stacco e anche diverse reti, con i difensori che spesso non riescono a contrastarlo.

La classifica completa

100.0 – Erling Haaland – Manchester City (ENG) – 25.2 anni

98.6 – José Manuel López – SE Palmeiras (BRA) – 24.8 anni

98.2 – Ronaldo Martínez – CA Platense (ARG) – 29.4 anni

97.9 – Barnabás Varga – Ferencvárosi TC (HUN) – 30.9 anni

97.4 – Alexander Sörloth – Atlético Madrid (ESP) – 29.8 anni

96.3 – Ante Budimir – CA Osasuna (ESP) – 34.2 anni

95.3 – Ludovic Ajorque – Stade Brestois (FRA) – 31.6 anni

95.1 – Aurélien Scheidler – RSC Charleroi (BEL) – 27.3 anni

95.1 – Aleksandr Sobolev – FK Zenit (RUS) – 28.6 anni

94.4 – Everaldo Stum – Fluminense FC (BRA) – 34.3 anni

93.9 – Artem Dzyuba – Akron Togliatti (RUS) – 37.1 anni

93.6 – Tobias Lauritsen – Sparta Rotterdam (NED) – 28.1 anni

93.4 – Beto Gomes – Everton FC (ENG) – 27.7 anni

92.7 – Thierno Barry – Everton FC (ENG) – 23.0 anni

92.7 – Facundo Bruera – Barracas Central (ARG) – 27.0 anni

92.7 – Jean-Philippe Mateta – Crystal Palace (ENG) – 28.3 anni

92.6 – Jhon Córdoba – FK Krasnodar (RUS) – 32.4 anni

92.4 – Kieffer Moore – Wrexham AFC (ENG/2) – 33.2 anni

92.4 – Mateo Pellegrino – Parma Calcio (ITA) – 22.4 anni

Haaland resta un marziano: i numeri

Il centravanti norvegese del Manchester City ha dato saggio delle sue capacità. Ennesima partita con una clamorosa multi marcatura da parte del fenomeno norvegese. I numeri della sua carriera, ogni partita che gioca, sono sempre più incredibili.