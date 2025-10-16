Tiger Woods ricoverato in ospedale: le condizioni terrorizzano i tifosi

Paura per Tiger Woods con il fuoriclasse della mazza e della pallina che finisce in ospedale: quali sono le sue condizioni e come può risollevarsi da questa situazione.

La carriera di Tiger Woods, classe 1975 e considerato da molti esperti il golfista più forte della storia, ha subito una brusca battuta d’arresto in seguito a problemi di salute continui che affliggono lo sportivo. Vero che alla soglia dei 50 anni un atleta dovrebbe pensare al ritiro ma di fatto, in questa disciplina sportiva si può continuare a giocare molto più a lungo che nel calcio o nella pallacanestro.

Nel corso della sua lunga e soddisfacente carriera, Woods è diventato uno degli atleti più famosi di questa disciplina, una vera icona per chi non conosceva il golf e ci si è avvicinato grazie a lui. Tra i tanti trofei portati a casa, ci sono anche 15 slam che lo hanno portato a scalare le classifiche per i golfisti più vincenti della storia. Da qualche anno però, è iniziato un vero e proprio calvario.

Il primo grande problema con cui l’atleta ha fatto i conti è arrivato nel 2021 quando dopo un gravissimo incidente d’auto con il suo SUV l’atleta è rimasto gravemente ferito ed ha rischiato, per sue stesse parole, l’amputazione ad una gamba per la frattura scomposta della tibia, un infortunio che avrebbe anche potuto mettere fine alla sua carriera. Invece, ai Masters del 2022, l’atleta era di nuovo in campo. Ora però qualcosa sembra essere cambiato.

Una lunga sequela di operazioni

Da qualche anno a questa parte, Woods fa i conti con gravi problemi alla schiena, forse una conseguenza a lungo termine dell’incidente, forse un problema con base genetica, forse semplicemente una conseguenza della sua carriera di atleta professionista che avrebbe dovuto interrompere anni ed anni fa: il fatto è che ora, Tiger Woods è stato ricoverato ancora una volta per una grave problematica alla colonna.

Quella che l’atleta sta subendo in questi giorni è la settima operazione di questo tipo: “So di aver preso una buona decisione per la mia salute e per quella della mia schiena”, fa sapere alla stampa l’atleta americano che, però, fa i conti con un infortunio molto grave. A quanto pare avrebbe fatto i conti con un collasso di un disco vertebrale all’altezza delle vertebre L4 ed L5, non certo un problema che si può sottovalutare.

Un ennesimo stop per l’atleta che, tra una disgrazia e l’altra, non gioca in un torneo dal dicembre 2024: forse, avendo vinto praticamente tutto quello che poteva in carriera, Woods potrebbe anche pensare ad un ritiro prima che questi gravi problemi abbiano la meglio sulla sua salute, in modo da godersi una soddisfacente e felice pensione dove a giocare a golf si va per rilassarsi, non per competere.