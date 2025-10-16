Under 21, nella top 10 dei club europei che danno più spazio ai giovani c’è un solo club di Serie A

Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco? No. Non sono queste le squadre che fino a ora, in questo inizio di stagione, hanno concesso più minuti a calciatori under 21. Si dice spesso largo ai giovani ma poi bisogna avere il coraggio di rischiarli e non tutti lo hanno. Ecco, fino a questo momento, quali sono le squadre dei cinque maggiori campionati europei che hanno dato fiducia ai loro giovani.

La speciale classifica è stata redatta da Transfermarkt che ha preso in considerazione soltanto i cinque maggiori campionati europei: Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga e Bundesliga. Non soltanto la classifica delle squadre ma anche il preciso minutaggio e il numero dei calciatori utilizzati, che fa ben capire quali sono le società che, partendo dal vivaio, non hanno paura di lanciare i propri giovani.

Due big in fondo alla classifica!

Partiamo dalla decima posizione: bisogna volare in Francia dove troviamo il Tolosa, che fino a ora ha utilizzato 10 calciatori Under 21 per un minutaggio totale di 2.080′. Al nono e all’ottavo posto troviamo due delle tre big di questa speciale classifica: il Real Madrid, che ne ha utilizzati soltanto 4 per un minutaggio complessivo di 2.109′, e il Chelsea, che ha mandato in campo 12 giovani per 2.112′.

Per il settimo posto andiamo in Premier League in casa del Sunderland: il club inglese ha utilizzato 9 pedine del proprio scacchiere per un minutaggio complessivo di 2.160′.

Al sesto posto ecco l’Eintracht Francoforte, che ha impiegato 6 calciatori per 2.419′. Al quinto posto ecco l’ultima big della classifica, il Psg, che ha utilizzato fino a ora 8 calciatori per 2.431′. Al quarto posto l’unica italiana della classifica: il Como, che ha utilizzato 7 calciatori per 2.737′ complessivi.

Più fiducia agli Under 21? A vincere è un club francese

Saliamo sul podio: al gradino più basso troviamo il Brighton, che ha impiegato 11 calciatori per 2.737′. Medaglia d’argento per il Nizza, che ha utilizzato 9 calciatori per 2.882′ totali. Chi vince questa speciale classifica? Torniamo in Ligue 1 dove troviamo lo Strasburgo, il club europeo che più di tutti dà fiducia ai giovani: ne ha mandati in campo ben 15 per 5.785′ totali.

Dati importantissimi per il club francese. Ma c’è una curiosità: lo Strasburgo, infatti, ha vinto la classifica totale dello scorso anno, aggiudicandosi dunque nel complesso come società che maggiormente cerca di investire sui giovani.

Risultati pessimi per le squadre italiane, soltanto il Como figura nella classifica mentre l’assenza delle big come Napoli, Inter, Juventus, Milan e Roma potrebbe essere un campanello d’allarme nell’immediato futuro.