Cos’è successo a Bagnaia: indignazione in MotoGP

Finalmente Ducati Lenovo pare pronta ad affrontare l’elegante nella stanza: per Pecco Bagnaia, le cose si stanno mettendo così…

Si sono dette tantissime cose sulla stagione in MotoGP di Francesco “Pecco” Bagnaia, una stagione che sembrava aver preso un tardivo ma buono slancio al Twin Ring di Motegi ma che è precipitata subito dopo a Mandalika in Indonesia dove Bagnaia è stato forse protagonista della peggiore prestazione della stagione, se non della sua carriera.

Per chi non avesse visto la gara o avesse ignorato del tutto la stampa fino a questo momento per qualche motivo, i fatti sono presto riassunti: in qualifica il pilota di Ducati è arrivato addirittura ultimo. Un risultato a quanto pare non sufficiente per rendere il week-end abbastanza dimenticabile al punto che in gara, l’atleta si è dovuto ritirare per una caduta nelle fasi iniziali della gara.

Per completare il week-end peggiore di Ducati, c’è anche l’infortunio di Marc Marquez che deve ringraziare il suo angelo custode intanto per aver messo il titolo al sicuro prima di questa gara e secondariamente per non essersi rotto nuovamente l’omero replicando la frattura che aveva quasi messo fine alla sua carriera. Un momento tremendo per la squadra che ora, fa un netto passo indietro.

Pecco, c’è del lavoro da fare

Quali sono stati gli elementi che hanno portato Bagnaia a performare bene in Giappone ma a cadere in questo modo nella gara dopo? Anzitutto, il pilota che aveva potuto rimettere le mani sulla GP-24 riacquistando fiducia nel mezzo ha ammesso di essersi rilassato troppo: “ho avuto un eccesso di ottimismo“, ha detto alla stampa in queste ore.

Anche la squadra però ha le sue responsabilità, specie in virtù del fatto che per tutto l’anno il pilota italiano ha chiesto aiuto, non ricevendo evidentemente risposte all’altezza dei suoi problemi in pista: “Arriviamo a questa gara dopo un weekend complicato, stiamo lavorando sodo per capire esattamente cosa è successo a Mandalika”, si legge nel comunicato della squadra.

L’obiettivo è proprio fare un passo indietro e rimettere Pecco nella condizione mentale confortante che gli aveva permesso di esprimersi al meglio in terra nipponica: “L’obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi”. L’ipotesi di ripetere un test con la moto di Franco Morbidelli non è del tutto esclusa, specie in virtù di queste parole.