Dramma nello sport italiano, non c’è più: lutto devastante

Il mondo dello sport italiano è in lacrime per la dolorosissima perdita: si è spento a soli 50 anni, un’intera comunità è a pezzi.

La tragedia si è consumata nella mattinata di martedì 14 ottobre, al largo della costa molisana. Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili: la notizia della scomparsa del grande atleta si è sparsa rapidamente e ha gettato nello sconforto il mondo dello sport italiano. La sua famiglia è precipitata nel dolore, così come i suoi amici: tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

Lucio D’Ascenzo si è spento all’età di 50 anni mentre praticava quella che era senza dubbio una delle sue principali passioni. Il presidente della Podistica Montenero, associazione di Montenero di Bisaccia (CB) che riunisce gli amanti della corsa a piedi, si stava infatti dedicando alla pesca subacquea. Con la tuta da sub aveva deciso di immergersi al largo di Petacciato (CB), in un tratto di mare che conosceva molto bene e dove si recava spesso per svolgere le sue immersioni.

Tuttavia verso le 13:00 la moglie di Lucio D’Ascenzo si è accorta che qualcosa non andava. Il marito, infatti, era stranamente immobile: per questo la donna ha lanciato l’allarme.

Lutto nello sport italiano: l’atleta stroncato da un malore

Subito si è mossa la Guardia Costiera di Termoli, giunta sul posto con due mezzi navali e con il personale di terra: nonostante le manovre di rianimazione per D’Ascenzo non c’è stato nulla da fare. Il cinquantenne, all’arrivo degli uomini impiegati per il soccorso, era già privo di vita, stroncato da un malore improvviso.

D’Ascenzo era molto conosciuto a Montenero e in zona per la sua grande passione per lo sport. Il 50enne era attivo sia come mezzo maratoneta che nelle immersioni subacquee: in entrambi i casi non mancava mai di condividere sui social le sue imprese sportive. “Tutto il direttivo e tutti gli atleti della Podistica Vasto esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia D’Ascenzo per la scomparsa del caro Lucio, presidente della Podistica Montenero”, si legge nel messaggio della Podistica Vasto.

D’Ascenzo lascia la moglie e due figlie. Mercoledì 15 ottobre si sono svolti i funerali nella chiesa di San Matteo Apostolo di Montenero di Bisaccia: in tantissimi tra amici, conoscenti e cittadini hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto al podista. Sulla bara di D’Ascenzo è stata adagiata la bandiera della Podistica Montenero.