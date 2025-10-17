Lewis Hamilton, notizia glaciale: c’è l’annuncio sul ritiro

Siamo di fronte alla fine di un’era? Lewis Hamilton prende in considerazione una preoccupante tesi: il 2026 è il suo ultimo anno in F1.

Il primo anno di Lewis Hamilton in Ferrari non potrebbe concludersi peggio nemmeno se l’atleta inglese, per puro miracolo, vincesse tutte le gare che rimangono prima della chiusura della stagione attualmente attiva. Il record di gare senza un podio, ben 18 di fila che pareggia il primato del compianto Didier Pironi, è un risultato molto preoccupante per un pluricampione come lui.

La stagione del pilota è stata funestata da tanti problemi di adattamento, liti con i tecnici di gara, perfino dalla morte del suo amato Roscoe, il suo cane da compagnia che si è spento per un’infezione aggiungendo un carico emotivo pesantissimo su un pilota che già non sta passando un bel periodo. Dubbi, problemi e i quarant’anni che arrivano come una sentenza in uno sport in cui si smette di competere da giovani.

Per molti esperti, la corsa di Lewis Hamilton potrebbe anche fermarsi qui. Nulla a parte orgoglio e voglia di dimostrare ancora agli estimatori che hanno fatto bene a credere in lui tiene ancora il pilota su quella monoposto rossa, quando potrebbe incassare il ricco bottino guadagnato in Ferrari e lasciare le corse per sempre. Secondo una voce autorevole, è proprio ciò che succederà ne 2026.

Hamilton, pronto a lasciare l’anno prossimo

Intervistato dalla fonte Sky il campione del mondo Jensen Button che nel 2009 vinse a sorpresa e contro ogni pronostico il suo primo ed unico titolo con la esordiente Brawn non crede che Hamilton possa sorprendere come fece lui ai tempi i pronostici. O meglio, se non riuscirà a farlo rapidamente, il suo percorso in F1 si concluderà bruscamente e senza gloria.

Button ritiene il ritiro come opzione più probabile di Hamilton il prossimo anno: “Non ha la sua squadra di persone intorno a sé come aveva in Mercedes, e ci vuole tempo per costruire quella fiducia. Il prossimo anno con i cambi di regolamento vedremo Hamilton al suo picco…o Lewis deciderà di andarsene”, rivela il pilota. Dentro o fuori, quindi. Non c’è tempo materiale di costruire un rapporto con la squadra che o cresce, o si chiude in questo modo.

All’età che ha raggiunto, Hamilton ha visto già ritirarsi quasi tutti i piloti con cui ha iniziato a correre: anche il rivale di sempre Fernando Alonso ha fatto un ragionamento simile e ha detto che se il 2026 sarà un anno positivo, sarà anche il suo ultimo in F1 senza voler aspettare il percorso che, a sua detta, porterà sicuramente la Aston Martin a vincere il titolo. Stiamo assistendo agli ultimi istanti di un’epoca gloriosa.