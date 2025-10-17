Sinner e Will Smith: proposta da cinema. La risposta dell’attore fa impazzire i fan

Simpatico siparietto tra Jannik Sinner e Will Smith. Il tutto dopo le dichiarazioni del tennista altoatesino durante il Six Kings Slam. Virale la risposta tra i due, ecco come sono andate le cose.

Jannik Sinner in un film? Spesso è stato ipotizzato questo scenario, soprattutto dopo l’ultimo anno in cui il tennista azzurro ha dominato il tennis mondiale. Durante il Six Kings Slam, torneo di esibizione, a Jannik è stato chiesto un attore preferito per interpretarlo in un film.

Le parole di Jannik durante il Six Kings Slam

Durante il Six Kings Slam all’italiano è infatti stato chiesto chi vorrebbe che lo interpretasse in un film sulla sua vita. Chiarirrima la sua risposta: “Direi…Will Smith, perché no“, ha dichiarato Sinner dopo un attimo di riflessione abbozzando un sorriso. Questo dopo che ormai, da quando Jannik è entrato nell’Olimpo del tennis europeo, molte volte si è ipotizzato un film o un documentario su di lui. E adesso ecco la preferenza dell’altoatesino.

La replica di Will Smith

Non è tardata ad arrivare la risposta di Will Smith. A distanza di qualche giorno, invece, la star americana ha risposto sui social. Smith ha infatti postato sul suo profilo Instagram un fotomontaggio, una foto di Sinner relativa al trionfo a Wimbledon con la caricatura del suo volto. Il tutto accompagnato da un esilarante “Ci sto!”

Un consiglio prezioso, preziosissimo, da parte del numero 2 al Mondo. Lo sa bene Jasmine Paolini, una delle atlete di punta del nostro tennis che, durante le Finals dello scorso anno a Malaga, ha ricevuto da Jannik Sinner un prezioso consiglio.

A svelare il retroscena è stata proprio la Paolini, in un’intervista riportata da Gazzetta.it. Il fatto risale allo scorso novembre quando sia Jasmine sia Jannik Sinner erano impegnati a Malaga per le Finals. Il consiglio sarebbe stato rivolto da Sinner a Renzo Furlan, che all’epoca allenava proprio la Paolini. Un consiglio preziosissimo che la tennista azzurra si è portata avanti. Ma cosa si sarebbero detti i due?

Jasmine Paolini ha rivelato: “Renzo Furlan stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo, ma non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie”.

E sul consiglio vero e proprio, la Paolini ha aggiunto: “Furlan mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. E’ chiaro che quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi farlo. Come puoi dire di no a un suo consiglio?”