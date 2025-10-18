Ancora un lutto nello sport italiano: la tragedia è devastante

Dramma nel mondo dello sport italiano, si è spenta prima ancora di compiere 40 anni; partono le indagini.

In un anno che ha portato purtroppo molte notizie di questo tipo, sia in Italia che all’estero, siamo costretti a riportare ancora una volta una notizia molto drammatica. Una giovane sportiva italiana non ancora 40enne si è spenta, lasciando un vuoto tremendo nei suoi cari e anche nell’ambiente sportivo del nostro paese, ormai saturo di tragedie di questo tenore.

Sembra davvero che il 2025 non voglia lasciarci un attimo di tregua: non è passato molto tempo dal drammatico caso di Trieste in cui durante un evento di Coastal Rowing uno dei partecipanti ha perso la vita per un malore, rendendo inutile l’intervento tempestivo dei sanitari presenti sul posto per sicurezza. Eppure, dobbiamo già fare i conti con un’altra misteriosa tragedia di questo genere.

Questa volta è il mondo dell’atletica italiana a doversi confrontare con la tragedia, in particolare il running e nello specifico la Regione del Veneto di cui l’atleta era originaria e in cui competeva. La notizia ma sopratutto il modo in cui il ritrovamento del corpo dell’atleta ha avuto luogo lasciano un tremendo vuoto e tanti dubbi da colmare con indagini accurate.

Si è spenta Anna Zilio, cosa è successo

La 39enne Anna Zilio, atleta di running italiana di Verona dove risiedeva dal suo trasferimento da Marano Vicentino, è stata dichiarata morta dai sanitari intervenuti sul posto. La donna è stata trovata a casa dei genitori, priva di vita e a nulla sono valsi soccorsi e tentativi di rianimazione. Sull’accaduto, c’è ora il riserbo più totale ma un’indagine servirà certamente per capire quale sia stata la causa di questo dramma.

Laureata in Giurisprudenza, la giovane era appassionata di sport e competeva ormai da tanti anni nel running avendo anche portato a casa un secondo posto di assoluto rilievo alla Maratona che si tiene periodicamente a Verona. Dopo la notizia, lo sconforto con le amiche che la salutano un’ultima volta sui suoi profili social mostrando l’enorme impatto positivo che la donna ha avuto sulla loro vita con la sua positività e la sua energia.

“Eri una colonna portante”, uno dei messaggi più commoventi tra quelli rimasti. Il drammatico evento non ha ancora una spiegazione: servirà certamente tempo per acclarare cosa sia successo e, anche trovato il motivo del suo lutto, il vuoto lasciato da questa scomparsa sarà comunque incolmabile per la comunità del veronese.