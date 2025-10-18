Federica Pellegrini, furia sui social: non riesce a trattenersi

Fuoco e fiamme sui social network con Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta che ne hanno per tutti. Non l’ha mandato a dire!

Per un personaggio in vista di qualsiasi ambito, esporsi sui social network al giorno d’oggi è sempre un rischio. Intanto, il web è pieno di persone frustrate che, non avendo di meglio da fare per distrarsi nella vita reale, ricoprono di insulti e pareri non richiesti, toccando le vite di persone che con l’immagine pubblica sono obbligate a lavorarci, magari proprio da contratto.

Vanno poi considerate l’esistenza dei “troll”, elementi che provocano a posta qualcuno su internet sperando di ottenere una risposta piccata solo per il gusto di dare fastidio e degli “haters”, personaggi che aspettano un qualsiasi errore o passo falso di una persona famosa che non gli va a genio per coprirla di insulti. Dare corda a queste persone, come succede con bulli e prepotenti nella vita reale, è una pessima idea.

Ma ognuno è fatto a modo suo e Federica Pellegrini è una tra le atlete italiane che si preoccupano meno di “sporcarsi le mani” con le critiche sui social network, lo abbiamo visto quando ha avuto da ridire sul trattamento di Jannik Sinner da parte della federazione in merito al caso clostebol attirandosi molto odio da parte degli internauti italiani. Ciò che è successo in queste ore è stato così grave da finire per coinvolgere anche Matteo Giunta, il suo compagno.

Critiche ed insulti, interviene anche Giunta

Per annunciare l’arrivo del secondo figlio, la Pellegrini e Giunta, che oltre ad essere padre è pure a sua volta uno sportivo professionista e nello specifico, ha allenato per molti anni l’attuale compagna ed atleta italiana, hanno realizzato un siparietto, un video su Instagram in cui annunciano l’arrivo di un libro sull’esperienza di essere genitori, affermando che con il secondo figlio, in un certo senso, si apre ad un nuovo capitolo della storia.

La decisione ha però portato diversi “haters” della coppia a farsi sentire, criticando il tutto: “Ci mancava solo questo libro all’umanità”, uno dei commenti più maleducati che ha spinto Giunta a rispondere direttamente: “Proprio lei potrebbe trovarlo interessante, soprattutto il capitolo che parla dell’utilizzo consapevole dei social ed in particolare del mondo degli hater, categoria della quale lei fa parte considerando che commenta spesso e poco educatamente i post di Federica”, ha scritto l’uomo. Evidentemente, si è accorto che non era un commento isolato ma che questa persona era troppo puntuale nelle sue continue critiche della atleta.

La scelta di annunciare l’arrivo di un figlio in questo modo può risultare discutibile o polarizzante ma ne approfittiamo per ricordare a tutti gli individui che passano molto tempo sui social network una cosa: se un contenuto non vi interessa, potete semplicemente non guardarlo e chiudere la pagina. Anche perché, come ha detto qualcuno, “non esiste cattiva pubblicità”. Anche i commenti negativi danno visibilità ai personaggi che desiderate affossare, piaccia o meno.