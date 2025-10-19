Bufera Ferrari, Hamilton zittisce tutti: gli bastano due parole

Lewis Hamilton ne ha avuto abbastanza e dice la sua in modo molto chiaro. La stampa rimane shoccata e in silenzio.

Nel corso della stagione, benché le prestazioni non siano state eccezionali e non sempre al livello di squadra si sia vista una compattezza sufficiente per affrontare le avversità, si è creato un rapporto molto stretto quantomeno tra i due piloti titolari di Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ed il loro team principal Frederic Vasseur.

Quando in Formula 1 le cose iniziano ad andare male, generalmente la prima testa a saltare è proprio quella del manager della squadra, come ha scoperto anche Christian Horner a sue spese. Forse, proprio la fiducia rinnovata da parte di Charles e Lewis nei confronti del loro TP ha impedito che anche Vasseur facesse la stessa fine.

Molti incolpavano – e incolpano tuttora – proprio il TP francese per le pessime prestazioni delle monoposto rosse, comprensibile, dopo tutto è l’uomo che ci mette la faccia direttamente. Eppure, Hamilton è ancora pronto a prendere le parti del suo boss. In conferenza stampa, ha messo la parola fine alle speculazioni…

Vasseur non si tocca e Hamilton si arrabbia

Giovedì ad Austin in Texas si è tenuta la conferenza stampa preliminare per la tappa americana del mondiale. Tra i piloti presenti, anche Lewis Hamilton ha parlato di come potrebbe andare la gara, del mondiale, dei temi di rito. E’ anche tornato su un tema già toccato da Vasseur stesso ossia l’influenza negativa della stampa su Ferrari quest’anno.

In particolare, Hamilton ha commentato duramente le speculazioni che vedrebbero Horner prendere ben presto il posto di Vasseur come TP della squadra italiana: “Non so da dove arrivino queste storie, ma distraggono la squadra. Il team è unito, Fred ha la fiducia di tutti e stiamo lavorando duramente sul futuro”, afferma piccato il pilota. Non è la prima volta, per l’appunto, che si formano scintille tra il pilota britannico e i giornalisti in conferenze ufficiali.

Hamilton chiude poi a qualsiasi possibilità di insistere sull’argomento in futuro: “In fabbrica si impegnano tutti duramente, ogni giorno, non ci servono le vostre speculazioni”. Parole dure che hanno senso visto che per tutto l’anno, Lewis e Vasseur sono stati i bersagli preferiti della stampa specializzata. E’ ora di lasciarli lavorare in pace. Tanto ormai il Mondiale 2025 è andato a prescindere da cosa accada adesso.