“Mi hanno picchiato”: scandalo in MotoGP, mani addosso al pilota

Quando nello sport gli animi si surriscaldano, si può arrivare anche alle mani. Quanto accaduto ad un famoso pilota di MotoGP però è semplicemente inconcepibile!

Negli sport professionistici l’adrenalina e l’eccitazione raggiungono livelli tali da rendere una lite quantomeno probabile tra due avversari. Nel calcio lo vediamo in continuazione ma anche sport più “eleganti” come la Formula 1 o la MotoGP hanno avuto la loro bella dose di liti e risse nel corso degli anni.

In uno tra gli eventi del “retroscena” più famosi della MotoGP ricordiamo una rissa tra Max Biaggi e Valentino Rossi che sarebbero arrivati a mettersi le mani addosso, il tutto lontano dalle telecamere ma più avanti confermato dai protagonisti. Un caso simile è accaduto durante l’ultimo GP in Australia, almeno secondo l’interpretazione di questo atleta.

Protagonista dell’evento è Pedro Acosta, giovane prospetto di KTM che quest’anno ha performato molto bene, al punto da far confessare a Franco Morbidelli che temeva che lo spagnolo lo avrebbe rimpiazzato nel team VR46 dato che in molti vorrebbero il suo posto. In ogni caso, ecco la frase infelice del pilota iberico…

Mani addosso in MotoGP, non come credi

Durante la fase di qualifica della gara di Philip Island, una tappa importantissima per il mondiale considerando l’importanza che si da in Australia, patria di campioni come Casey Stoner, a questo sport, Acosta ha dichiarato di essersi sentito preso a pugni da un “signore” che ha molti più anni di lui.

Nel corso delle qualifiche, Pol Espargarò ha saputo staccare decisamente Acosta che gli era stato dietro per tutta la prima fase della competizione. Il distacco tra i due con Espargarò – 34 anni – molto più esperto del giovane di KTM è stato evidente e alla fine, Acosta ha ammesso in modo un po’ sboccato la sua pessima prova.

“Sono stato preso a pugni da un signore in pensione. Dobbiamo attingere dalla sua esperienza”, ha scherzato l’atleta. Leggendo le sue parole fuori contesto, qualcuno ha pure pensato che un pensionato lo avesse aggredito davvero prima della gara! In un certo senso, le botte le ha prese sul serio. Ma in pista.