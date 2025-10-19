Nè Bagnaia, né Aldeguer: chi al posto di Marc Marquez in Ducati

L’idea che Bagnaia possa lasciare Ducati Lenovo resta viva. Le migliori alternative al suo posto non sono quelle che pensavamo inizialmente.

In MotoGP la competizione è serrata, o performi bene o vai a casa, a prescindere da quanti titoli tu abbia vinto e da quanto tu ti stia impegnando. Lo stesso campione in carica Marc Maruqez si è visto praticamente scaricare da Honda Racing Team qualche anno fa, benché avesse vinto più di un titolo iridato, quando ha iniziato a guidare male dopo il suo famoso infortunio alla spalla.

Gli sport dove la competizione è così serrata, purtroppo, funzionano così e lo sanno anche i piloti che sono parte del gioco. Del resto, Enea Bastianini non se l’è presa quando ha dovuto lasciare Ducati Lenovo proprio per Marquez. Ed ora, ironia della sorte, potrebbe seguirlo anche il compagno di squadra con cui ha corso l’anno scorso, Pecco Bagnaia.

Purtroppo per Bagnaia questa è stata senza ombra di dubbio la peggiore stagione in carriera: anche se il campione dovesse vincere tutte le prossime gare, resta l’ombra di una prestazione non all’altezza, di una scarsa intesa con la moto e di un paio di episodi assurdi – il nono posto in Ungheria per esempio o l’ultimo in qualifica a Mandalika – che non lo hanno certo fatto ben figurare.

Chi affianca Marquez?

Non sappiamo cosa accadrà in futuro: ai nomi che potrebbero sostituire Pecco in caso di un suo addio volente o nolente alla squadra sono stati aggiunti nel tempo Fermin Aldeguer, ora impegnato con Ducati Gresini e anche Fabio Quartaro. Al momento però, un pilota serve per forza, considerando che Marquez è fuori per un infortunio.

Per il momento, la sostituzione la sta effettuando Michele Pirro ma è sputato un nuovo nome nel line up: si tratta di Nicolò Bulega, 26enne impegnato in Superbike che ha già esperienza con Ducati. Il passaggio dalla SBK alla MotoGP può essere traumatico, ma vari piloti lo hanno fatto, nel corso del tempo.

L’atleta italiano dunque potrebbe avere la sua chance, per ammissione stessa del Direttore sportivo Mauro Grassilli che ha detto: “Stiamo valutando l’ipotesi di farlo venire con noi a Portimao, ma ci sono alcuni aspetti da analizzare bene”. Ovviamente, si tratterebbe di una sostituzione temporanea. Ma se Pecco dovesse davvero lasciare Ducati in futuro, chissà. In questo momento, è uno scenario da non escludere.