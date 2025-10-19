Tragedia nello sport, l’indagine svela il dramma: morte atroce

Il mondo dello sport è costretto a dire addio a un’altra leggenda: l’indagine ha chiarito le cause della morte del campione del mondo.

Ancora una volta il mondo dello sport deve fare i conti con una terribile tragedia. La notizia della scomparsa del grande atleta ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando attoniti tutti gli appassionati. Sui social in tantissimi stanno lasciando dei messaggi per esprimere la propria vicinanza alla famiglia e ricordare una figura che ha scritto pagine davvero importanti nello sport.

Ricky Hatton, ex campione del mondo di pugilato, è stato ritrovato senza vita lo scorso 14 settembre nella sua casa di Hyde, nella contea di Greater Manchester, nel Regno Unito. Le forze dell’ordine hanno subito precisato che è stata una chiamata del vicino di casa a permettere di rinvenire il corpo del 46enne, aggiungendo che la morte dell’atleta non era stata trattata come sospetta.

Ora, a distanza di oltre un mese dal ritrovamento del corpo del pugile, emergono chiaramente i dettagli sul suo decesso. Il medico legale Alison Mutch ha infatti dichiarato all’udienza dell’inchiesta che Ricky Hatton si è impiccato. Hatton era stato visto l’ultima volta dalla sua famiglia il 12 settembre: l’ex campione del mondo di pugilato sembrava “in buona salute“. Tuttavia Hatton non si era presentato a un evento il giorno dopo: il suo manager era arrivato a casa sua la mattina del 14 per accompagnarlo su un volo per Dubai, ma il pugile era ormai senza vita. L’inchiesta sulla morte di Hatton è stata aperta giovedì: la prossima udienza è prevista per il 20 marzo 2026.

Suicidio nello sport, fan a pezzi: il dolore è straziante

Conosciuto anche con il soprannome di ‘The Hitman’, Hatton ha vinto titoli mondiali sia nei pesi superleggeri che welter e superwelter: nel corso della sua carriera ha combattuto contro pugili del calibro di Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao e Kostya Tszyu. Fino alla sconfitta contro Mayweather, risalente al 2007, l’ex campione del mondo deteneva un record di 43 vittorie e nessuna sconfitta. Hatton si è poi ritirato nel 2012 con un record di 45 vittorie e tre sconfitte.

Negli ultimi anni il pugile britannico aveva parlato apertamente delle sue lotte contro alcol, droghe e depressione. Nonostante queste problematiche Hatton aveva in programma di tornare sul ring proprio quest’anno: il 2 dicembre era infatti previsto un incontro con Eisa Al Dah a Dubai.

In tantissimi hanno voluto ricordare il pugile scomparso: tra questi anche gli ex campioni del mondo Amir Khan e Tyson Fury. Grande tifoso del Manchester City, Hatton utilizzava il brano ‘Blue Moon’ per i suoi ingressi sul ring: per questo sul lato della bara è stata apposta proprio la scritta ‘Blue Moon’.