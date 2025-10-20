Juventus, arriva il rinnovo di un difensore: l’annuncio del club

Daniele Rugani ha rinnovato con la Juventus . Ecco il comunicato della Juventus: “La storia insieme continua: Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028 , legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.

Rinnovo in casa Juventus. Il club bianconero, infatti – tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito – ha annunciato il rinnovo di un difensore. Ecco di chi si tratta e la durata del nuovo accordo.

Da lì in poi una crescita costante, in un continuo lavoro di maturazione che lo ha portato a essere l’uomo, il professionista e il calciatore che è oggi.

Tra i giocatori attualmente in rosa, Rugani è quello che ha vinto il maggior numero di match sia in Serie A (90) che tra tutte le competizioni (111) con la maglia della Juventus.

Esperienza e disponibilità che non vengono mai meno da parte di un giocatore che ha sempre saputo farsi trovare pronto, rappresentando una garanzia sul piano difensivo e anche in grado di togliersi qualche soddisfazione a livello offensivo – autore di 11 gol nelle sue 152 presenze totali con la Juventus .

Una storia che andrà avanti, fino al 2028, insieme”.

Nel calcio moderno, vendere bene è un talento tanto raro quanto essenziale. Nel calcio italiano in particolare, far quadrare i conti e rimanere competitivi è diventata la prima regola. Lo è ancora di più in un mercato dove i club faticano a investire senza prima sacrificare qualche pedina importante.

In questo contesto, la Juventus sta cercando di sfruttare al massimo un progetto su cui ha scommesso anni fa. La Next Gen, la sua seconda squadra, creata nel 2018 come laboratorio di crescita per giovani talenti. Da lì e dal settore giovanile in generale sono emersi diversi giocatori – da Soulé ad Huijsen – poi affermatisi o attualmente in ascesa, che però hanno abbandonato prima del tempo la casa madre in cerca di fortuna, altrove. Come si schiererebbe però oggi la squadra di Igor Tudor, se nell’11 titolare potesse schierare anche loro?

Il caso più eclatante è quello di Dean Huijsen: cresciuto nella Juve, lanciato in prima squadra da Allegri nell’ottobre 2023 e poi ceduto prima in prestito alla Roma e poi al Bournemouth, per circa 18 milioni complessivi. Ma è in Inghilterra che il suo valore è esploso, tanto da essere rivenduto al Real Madrid per quasi 60 milioni. Una plusvalenza monstre per il club inglese, e un’occasione sfumata per i bianconeri.