Lutto terribile, motociclismo affranto: addio ad un campione

Dramma nel mondo dello sport, si spegne un veterano della disciplina. Inutile la corsa verso l’ospedale in ambulanza.

Il mondo delle corse non perde mai occasione di ricordarci la sua pericolosità, specie quando si parla di corse su mezzi a due ruote che possono rivelarsi ancora più pericolose a causa della scarsa stabilità che troviamo su questi mezzi, dell’alta velocità a cui si disputano le gare e del fatto che in caso di caduta, il pilota ha giusto un casco ed una tuta a proteggerlo, non molto altro.

Quest’anno per esempio in MotoGP abbiamo visto tante cadute con gravi conseguenze, dall’acromion rotta di Marquez fino a Martin che per ben due volte è caduto dalla sua due ruote fratturandosi quasi tutte le costole prima e una clavicola dopo. Piloti di questo tipo sono ben pagati per un motivo: rischiano grosso ogni volta che scendono in pista per fare il loro mestiere.

Allo stesso modo nel mondo dei rally e della motocross, si rischia molto quando si affrontano tappe particolarmente impegnative. Una tra queste è purtroppo costata la vita ad un noto atleta che ha lasciato sgomenta la popolazione del paese di origine in cui non farà più ritorno dalla sua ultima avventura sportiva. I fans e la federazione si uniscono al cordoglio dei familiari.

Lutto nel rally, ci lascia Jorge Brandao

Venerdì si è tenuta una tappa importante del mondo del fuoristrada ossia il Rally di Marocco, una gara di ben 216 chilometri di durata nel deserto del Sahara molto impegnativa e difficile anche per piloti esperti, figuriamoci a bordo di una motocicletta da off-road come quella che guidava la vittima di questa tragedia. Jorge Brandao, 47 anni, ha perso la vita a pochi chilometri dal traguardo.

Secondo la ricostruzione preliminare del personale sanitario che ha provato inutilmente a salvargli la vita arrivando in elicottero, Brandao sarebbe caduto nella zona di Merzouga dove le dune sono molto ampie e pericolose. L’atleta era un veterano della competizione, avendo preso già parte ad un’altra edizione del Rally di Marocco ma forse, stanchezza e fatica hanno giocato un ruolo chiave nella sua tragedia.

Sia la Federazione Rally portoghese che gli organizzatori del rally hanno espresso profondo cordoglio per quanto è accaduto al pilota: “l Rallye du Maroc porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Jorge Brandao e a tutti i suoi cari in questo momento di profondo dolore”, si legge nel comunicato ufficiale del team di organizzatori.