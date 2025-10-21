Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per polmonite: ecco come sta

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato presso il Policlinico Sant’Orsola. Il club rossoblù ha diramato un comunicato ufficiale riguardo le sue condizioni.

Bologna, Italiano ricoverato: il motivo

La nota del Bologna: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.

Vince contro il Cagliari il Bologna di Vincenzo Italiano che si rilancia così in alto in classifica. 3 punti fondamentali per i felsinei ora a 13 in classifica.

Holm e Orsolini griffano il successo del Bologna a Cagliari. Un gol per tempo griffa la vittoria dei Felsinei contro la formazione di Pisacane. 3 punti fondamentali che proiettano ora i rossoblù a 13 in classifica. Prestazione di personalità dei ragazzi di Italiano che ora sognano in grande, Bologna a -2 dalla vetta in attesa del Milan.

Un gol di Emil Holm e una meraviglia di Riccardo Orsolini regalano i 3 punti al Bologna in casa del Cagliari. Avvio di gara senza grosse emozioni. Il Bologna trova lo 0-1 al 31′. Corner di Bernardeschi, sponda di Odgaard che anticipa Obert e serve Emil Holm bravo a trovare la deviazione giusta per lo 0-1.

Al 42′ grande chance per Felici. Lancio di Prati con l’esterno che a tu per tu con Ravaglia viene però murato in corner. Raddoppio che porta la firma di Orsolini, subentrato nella ripresa. Gol che arriva al 80′. Castro appoggia per Orsolini che dal limite dell’area di rigore libera il mancino vincente per la rete dello 0-2. Al 85′ rigore per il Bologna, il VAR però porta alla revoca del penalty, non era fallo di Folorunsho. Match che termina 0-2. Bologna ora a 13 punti.