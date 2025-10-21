Dramma Hamilton, F1 sconvolta: tragedia sfiorata

Nonostante la buona prova di Ferrari in pista negli USA, Lewis Hamilton non è del tutto soddisfatto. Questa volta, ha rischiato davvero grosso.

Con la tappa texana del mondiale di F1, Ferrari ha finalmente rialzato la testa e dato prova del lavoro fatto dietro le quinte in questo periodo. Tutti eravamo piuttosto convinti che il team tirasse i remi in barca, guardando solo ed esclusivamente al prossimo anno senza più provare a portare risultati anche in questa stagione in cui, comunque, il team non può più fare niente di importante.

Sensazioni che svaniscono dietro l’ottima prova di Lewis Hamilton e Charles Leclerc in pista ad Austin, in Texas. I due atleti sono riusciti ad arrivare in tandem dopo un’ottima qualifica al quarto e terzo posto rispettivamente. Non sarà la Ferrari degli anni 70 o dell’Era Schumacher ma è comunque un segnale che qualcosa si sta muovendo in questa scuderia afflitta da problemi.

In questo ottimo fine settimana però, non tutto è andato proprio liscio: è ancora Hamilton a fare i conti con la sfortuna e con i problemi in un’annata che dentro e fuori dalla pista, per il pilota britannico autore di 7 vittorie iridate, continua a dimostrarsi un’insidia continua; arrivato a questo punto forse l’atleta potrebbe valutare l’idea che qualcuno gli abbia fatto il malocchio.

Rischio enorme: “L’ho evitata per un pelo”

All’inizio della Gara Sprint del circuito texano, Hamilton ha letteralmente rischiato la morte. A salvarlo, è stato ancora una volta l’Halo, robusta struttura montata sulle monoposto della F1 da qualche anno che si rivela più e più volte vitale per evitare tragedie che forse, in passato avrebbero avuto un finale diverso. Ma cosa è accaduto di preciso?

Durante le fasi della partenza, varie monoposto Aston Martin, McLaren e Sauber sono rimaste coinvolte in un grosso incidente che ha portato a volare sulla pista pezzi di lamiere e sopratutto parti delle carrozzerie che sono arrivate in faccia ai piloti. Hamilton stesso si è visto arrivare un pezzo di carbonio contro, deviato per pura fortuna dal sistema di sicurezza dell’auto.

Qualcosa di molto simile a quanto accadde tanti anni fa a Massa, salvatosi dall’impatto di una molla della vettura che lo precedeva grazie al suo robustissimo casco speciale! L’Halo ha permesso a Lewis di proseguire nell’ottima gara, ma lo spavento è stato tanto. “L’ho evitato per un pelo”, fa sapere l’atleta inglese. Non è chiaro se il pezzo di lamiera o il peggior mal di testa della sua carriera.