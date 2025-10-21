Sinner, nuovo caos dopo il rifiuto alla Coppa Davis: Pietrangeli durissimo

Nicola Pietrangeli durissimo contro Jannik Sinner dopo il rifiuto del numero 2 al mondo dalla prossima Coppa Davis. Dichiarazioni contro Sinner per l’ex tennista azzurra, ecco cosa ha detto.

Ancora scontro tra Nicola Pietrangeli e Jannik Sinner. L’ex tennista italiano ha infatti accusato Jannik dopo il rifiuto di quest’ultimo per la partecipazione alla prossima Coppa Davis. Ecco le sue dichiarazioni.

Pietrangeli durissimo su Sinner! Le sue parole

Queste le dichiarazioni di Nicola Pietrangeli rilasciate all’ANSA: “Non capisco quando parla di scelte difficili, deve giocare a tennis. Mica fare la guerra. Lo scopo di uno sportivo è vestire la maglia azzurro. Il no alla Coppa Davis è uno schiaffo al mondo dello sport”.

Sinner dice no alla Coppa Davis: svelati i motivi

Le voci di un possibile forfait alla Coppa Davis da parte di Jannik Sinner si rincorrevano da tempo: il tennista italiano spiega le sue motivazioni.

Jannik Sinner non ci sarà alle Final Eight di Coppa Davis. L’altoatesino non è stato convocato da capitan Filippo Volandri che ha annunciato il team che proverà la storica impresa del treble dopo i successi del 2023 e 2024. Saranno a disposizione Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Un finale di stagione davvero dispendioso per il numero 2 al mondo che ha ceduto la vetta della classifica a Carlos Alcaraz: l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto le ATP Finals in programma a Torino che il fuoriclasse azzurro che sta già iniziando a pensare alla prossima stagione.

L’ufficialità è arrivata proprio da Jannik Sinner che non prenderà parte alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 novembre: la spiegazione ai microfoni di Sky Sport: “Quest’anno abbiamo deciso così, io e il mio team. È una decisione difficile non andare alla Coppa Davis ma nell’altro senso l’obiettivo dopo Torino è ripartire con il piede giusto in Australia, una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché è molto importante fare una preparazione di una settimana più lunga. Poi l’abbiamo vinta anche nel 2023 e nel 2024, e anche questo è un fattore, era importante vincerla e quest’anno abbiamo deciso così”.