Inter, Pio Esposito segna anche in Champions e brucia le tappe: tutti i momenti chiave

L’Inter vince e convince nella terza giornata di Champions League: Union Saint Gilloise travolta 4-0 a Bruxelles, a segno anche Francesco Pio Esposito che si sblocca dunque anche in Europa. Quattro mesi fantastici per lui, ecco perché.

L’Inter non si ferma: settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, Christian Chivu può essere soddisfatto del rendimento dei suoi. Soddisfatto anche per l’ennesima buona impressione di Francesco Pio Esposito, che si sblocca anche in Europa raggiungendo un altro traguardo importante in questi primi mesi all’Inter.

Pio Esposito show: le tappe e le sue reti fino a ora

Una cavalcata iniziata lo scorso 26 giugno, quando il giovane attaccante nerazzurro si sbloccò al Mondiale per Club nella sfida contro il River Plate. Voci che si rincorrono e pressione che sale, ma il il calciatore non si scompone e continua a fare ciò che gli riesce bene, segnare. Il 27 settembre trova il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari, mentre l’11 ottobre è andato a segno anche con la maglia della Nazionale, nella sfida contro l’Estonia. Gli mancava un ultimo tassello, in Champions League. Detto, fatto: punito anche l’Union Saint Gilloise.

L’Inter di Cristian Chivu ormai sa solo vincere: settimo successo di fila dei nerazzurri contro l’Union Saint-Gilloise. In Belgio finisce 0-4, va a segno per la prima volta in Champions League anche il giovane Francesco Pio Esposito, su assist di Bonny

L’Inter va che è un piacere e indipendentemente dagli interpreti. Cristian Chivu sembra aver trovato la chiave per far svoltare i suoi dopo l’inizio di stagione con qualche incertezza: contro l’Union Saint-Gilloise arriva la settima vittoria consecutiva dei nerazzurri fra campionato e Champions League, a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Napoli in Serie A. E la rotonda vittoria per 4-0 con la firma – la prima in Europa – anche del giovane Francesco Pio Esposito, su assist dell’amico Bonny, permette all’Inter anche di mandare un messaggio proprio ad Antonio Conte, che nella stessa serata è caduto malamente ad Eindhoven. Dopo tre giornate, l’Inter è a punteggio pieno in Champions League con tre vittorie in tre gare, nove gol fatti e nessuno subito.

Il primo tempo inizia con grande intensità da parte della squadra belga. Nei primi quattro minuti crea numerose opportunità da gol. L’Inter riesce a mantenere inviolata la porta grazie alle parate di Sommer e a un intervento provvidenziale di Lautaro Martínez sulla linea. Dopo una conclusione sbagliata da Lautaro a tu per tu con il portiere, l’Inter trova la rete del vantaggio al 41’. Sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Bisseck viene deviato e Dumfries è pronto a ribadire in rete.

Poco dopo, ancora Lautaro ha una buona chance, ma perde il tempo del dribbling davanti a Scherpen. Allo scadere della prima frazione, però, l’argentino riesce a segnare il secondo gol con un preciso destro sotto l’incrocio, finalizzando un’azione costruita da Dumfries e rifinita da Esposito.

All’inizio del secondo tempo, l’Inter accelera ancora e ottiene un rigore per un tocco di mano di Mac Allister su un colpo di testa di Lautaro. Calhanoglu realizza il tiro dagli undici metri, spiazzando il portiere. Chivu effettua poi alcune sostituzioni, modificando l’assetto offensivo.

Al 69’, Frattesi recupera palla, avvia l’azione e serve Dumfries, che mette al centro per Francesco Pio Esposito: l’attaccante, con la porta spalancata, manda però il pallone fuori. Al 74’ ancora Frattesi ha un’occasione per arrotondare, ma trova la risposta del portiere belga. Il quarto gol arriva due minuti più tardi: Bonny supera la difesa con un’azione individuale e serve Esposito, che questa volta insacca da distanza ravvicinata. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge i 12 punti e consolida il primo posto in classifica.