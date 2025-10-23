Milan, per Allegri lo Scudetto è una questione di numeri: “Ecco cosa dobbiamo fare”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani sera contro il Pisa. Tra i tanti argomenti affrontati, il tecnico livornese ha tracciato anche la strada da seguire per lo scudetto. Ecco a cosa si riferisce e cosa servirà ai rossoneri.

Un diktat vero e proprio per andare nella giusta direzione per lo scudetto. Massimiliano Allegri è chiarissimo e, nella conferenza stampa prepartita verso il Pisa, ha delineato ciò che servirà al Milan per competere fino alla fine per lo scudetto.

Allegri: “Ecco cosa serve per lo scudetto”

Ecco l’estratto a riguardo e le dichiarazioni in conferenza di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo prendere al massimo tra i 20 e 25 gol. I tifosi possono sognare, noi dobbiamo lavorare. L’entusiasmo va mantenuto, ma con equilibrio. Domani si parte da 0-0, a noi servono i tre punti giocando una partita valida. Vincere col Pisa aiuterebbe a fare un altro passo in avanti per la quota 74 punti, che porterebbe a qualificarci per la prossima Champions League”.

