Ritorno in MotoGP, clamoroso: è ufficiale

Un assurdo ritorno in MotoGP che sa di nostalgia pura eccita i fans delle competizioni in moto. Sono passati anni, la passione è sempre la stessa.

Il mondo della MotoGP ha fatto i conti con tanti grandi addii negli ultimi anni. Piloti, campioni, grandi scuderie, sponsor e marchi hanno via via abbandonato il paddock che ad oggi, è una sorta di monopolio Ducati e Aprilia con qualche grande team ancora in lizza come KTM, Kawasaki ed Honda che tenta di emergere ma sembra aver perso lo slancio di anni fa.

Per rendere la competizione un po’ più interessante probabilmente servirebbe qualche sorpresa a sconvolgere gli equilibri. Magari, come hanno ipotizzato anno dopo anno tanti esperti del settore, l’ingresso di un nuovo team come BMW Motorrad o il ritorno di qualche vecchia gloria, qualcuna di quelle che ha ancora l’età per correre come Valentino Rossi.

Anche il contorno di questo sport fatto di livree, colori e sponsor è importante per assicurare ai fans un ambiente in cui possano riconoscersi a pieno. Riuscite ad immaginarvi una Ducati che non sia rossa e con lo sponsor Lenovo stampato sulla sua fiancata? Bene, perché una livrea storica farà ritorno nel mondo del motorsport, un passo alla volta…

Torna lo sponsor preferito di Marquez

Per tanti anni, la livrea che ha fatto tremare tutti i piloti di MotoGP è la inconfondibile Repsol, il famoso marchio produttore di lubrificanti per motori che con i colori bianco e arancio abbiamo visto sulle Honda quando Marc Marquez era in cima al mondo nel suo periodo “prime” in cui ha accumulato la maggior parte dei suoi successi.

Marquez ha vinto praticamente tutto con quello sponsor sulla fiancata della sua moto – non a caso il team si chiamava Honda Repsol – e per la squadra nipponica, dirgli addio proprio quando Marc ha cambiato team è stato un duro colpo. Lo scorso anno, il contratto di sponsorizzazione è infatti finito. Repsol è uscita dal paddock e Honda ha cambiato nome in Honda Racing Team.

Non è però un addio eterno, a quanto pare: Repsol ha annunciato di essere tornato in Moto2 e Moto3 per fornire i lubrificanti alle squadre. Una insperata apertura che rende un ritorno come sponsor ufficiale di un team anche nella serie della MotoGP pensabile e possibile. Insomma, chi non vorrebbe rivedere la Honda Repsol come squadra in pista.