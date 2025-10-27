Esonero Tudor, Allegri sorpreso in conferenza stampa: la sua reazione

Igor Tudor va sempre più verso l’esonero con la Juventus. Le ultime notizie a riguardo sono molto chiare. In conferenza stampa per presentare Atalanta-Milan, Massimiliano Allegri ha risposto così a una domanda sul suo collega.

La notizia del giorno è ormai l’imminente esonero di Igor Tudor, che non sarà più l’allenatore della Juventus. Il tecnico paga gli ultimi deludenti risultati, con i bianconeri che ormai non vincono da 7 partite. In conferenza stampa, ha parlato di lui anche Massimiliano Allegri.

Le parole di Allegri su Tudor

In conferenza stampa per presentare la sfida che il Milan giocherà domani sera contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha risposto così a una domanda su Igor Tudor: “Se verrà esonerato mi dispiace molto, è un bravissimo ragazzo”.

Tudor esonerato: ecco chi è in pole per sostituirlo

In attesa di sciogliere le riserve su quello che sarà il prossimo allenatore della Juventus, a prendere il posto di Igor Tudor come traghettatore dovrebbe essere Massimo Brambilla dell’Under 23. I nomi in pole per il definitivo successore sono Luciano Spalletti e Roberto Mancini, attenzione anche a Raffaele Palladino per quella che sarà una soluzione da valutare attentamente.

I risultati della Juventus di Igor Tudor

L’avventura di Tudor alla Juventus era iniziata anche bene. Tre vittorie nelle prime tre gare stagionali: il 2-0 casalingo contro il Parma, poi la vittoria esterna di misura contro il Genoa fino al pirotecnico 4-3 contro l’Inter. Da quel momento in poi, i bianconeri sono calati: cinque pareggi consecutivi, contro Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan. Fino alle ultime tre sconfitte contro Como, Real Madrid e Lazio.

Del Piero, che scintille con Bergomi

Scontro tra Del Piero e Beppe Bergomi, sulla differenza tra “bravura” e “forza” in riferimento all’Inter. Derby d’Italia anche tra opinionisti. Parte l’ex Juventus: “Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è la più forte da 4 anni. E io continuo a dirlo. Bergomi risponde così: “E come mai l’Inter non vince uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli il tuo pensiero ha più valore del mio, rispetta anche quello che dico io. L’Inter è la più brava, non la più forte. E i risultati dicono che ho ragione io”.

Ancora Del Piero: “Zio, ho un’opinione diversa. L’Inter è la squadra più forte in tutti questi anni per i giocatori che ha, poi è stato bravo Inzaghi, la società, tutto quello che vuoi. Altre squadre hanno necessità, l’Inter no”. Bergomi conclude così: “Ma perché le altre squadre cosa hanno di meno? Napoli, Milan hanno più fisicità”.