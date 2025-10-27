Dopo l’esonero ufficializzato da parte di Igor Tudor, la Juventus avrà come traghettatore Massimo Brambilla. Ecco chi è l’allenatore che dovrà guidare il club bianconero in un momento delicato.

Sarà Massimo Brambilla il traghettatore della Juventus dopo Tudor. La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor e ha prendere momentaneamente il suo posto sarà proprio Brambilla. Ecco chi è e come è arrivato a Torino.

Chi è Massimo Brambilla: traghettatore Juve

Massimo Brambilla ha 52 anni, un passato da centrocampista ed è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2027. Questa infatti sarà una soluzione interna, dato che lui è l’allenatore della Juventus Next Gen. Ma chi è Brambilla?

Centrocampista affidabile, nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie come quelle di Monza, Parma, Bologna, Torino e Siena. Da allenatore, dopo le prime esperienze al Novara e all’Atalanta, è arrivato a Torino nel 2022 dove per due anni ha allenato la Next Gen. Dopo una breve parentesi al Foggia, Brambilla è tornato alla Juventus Next Gen dove ha ottenuto importanti risultati.

Juve, Tudor esonerato

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico paga le ultime, deludenti prestazioni. L’ufficialità è arrivata dal club tramite un comunicato. Ecco chi è in pole per sostituirlo.

In attesa di sciogliere le riserve su quello che sarà il prossimo allenatore della Juventus, a prendere il posto di Igor Tudor come traghettatore dovrebbe essere Massimo Brambilla dell’Under 23. I nomi in pole per il definitivo successore sono Luciano Spalletti e Roberto Mancini, attenzione anche a Raffaele Palladino per quella che sarà una soluzione da valutare attentamente.

I risultati della Juventus di Igor Tudor

L’avventura di Tudor alla Juventus era iniziata anche bene. Tre vittorie nelle prime tre gare stagionali: il 2-0 casalingo contro il Parma, poi la vittoria esterna di misura contro il Genoa fino al pirotecnico 4-3 contro l’Inter. Da quel momento in poi, i bianconeri sono calati: cinque pareggi consecutivi, contro Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan. Fino alle ultime tre sconfitte contro Como, Real Madrid e Lazio.

