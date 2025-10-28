Spalletti incontra la Juve: cifre e dettagli della proposta bianconera

Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra la dirigenza della Juventus e Luciano Spalletti. Il nostro Alfredo Pedullà ci ha rivelato i dettagli e la risposta dell’ex CT della Nazionale Italiana.

Dai contatti anticipati ieri al vero e proprio incontro di oggi pomeriggio. Luciano Spalletti ha aderito con entusiasmo all’opzione Juventus, da lui desiderata e ha aperto a due opzioni contrattuali. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. L’esonero di Igor Tudor ha aperto una voragine per la panchina bianconera che Luciano Spalletti potrebbe colmare. Contro l’Udinese si ci siederà Massimo Brambilla, l’allenatore della Next Gen. Ma già dalla prossima gara contro la Cremonese si punta a dare un volto al nuovo allenatore bianconero. Per Spalletti non sarebbe una questione di soldi. Il tecnico di Certaldo aspetta ora l’ok di Comolli. Con la dirigenza bianconera che in alternativa valuta sempre Raffaele Palladino.

Luciano Spalletti vuole la Juventus

E’ Luciano Spalletti il favorito a diventare il prossimo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo vuole fortemente la panchina bianconera, ancora di più dopo l’incontro di oggi pomeriggio con la dirigenza bianconera. Due le opzioni avallate dal tecnico, contratto fino al 2026 con opzione o direttamente fino al 2027. Spalletti non ne fa una questione di soldi, così rivela in esclusiva sul suo profilo X il nostro Alfredo Pedullà. Ieri i primi contatti, oggi direttamente l’incontro. Luciano Spalletti resta il primo nome per succedere a Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus. Nel frattempo domani sera contro l’Udinese in panchina ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen.

Spalletti è quindi il primo nome per allenare i bianconeri. L’ex allenatore del Napoli aspetta solo l’ok di Comolli che ha le sue tempistiche. In seconda fila resta il piano alternativo Raffaele Palladino. Fermo dal termine della scorsa stagione, dopo le dimissioni con la Fiorentina. Palladino potrebbe essere un profilo low cost. L’ex viola ha un passato in bianconero da giocatore e per lui la panchina della Juve rappresenterebbe un passo avanti in carriera. Già defilato da ieri invece Roberto Mancini.

Ecco il tweet:

#Spalletti–#Juventus: dai contatti anticipati ieri pomeriggio all’incontro di oggi. Spalletti ha aderito con entusiasmo, vuole la Juventus e apre a due opzione contrattuali: direttamente 2027 oppure 2026 più opzione. Non ne fa una questione di soldi e di durata, ha voglia di… https://t.co/6ameohlR5x — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 28, 2025

Le parole di Spalletti

Questa mattina, il tecnico aveva parlato così della panchina della Juventus e di Igor Tudor: “Juventus? Non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare. Igor uomo vero e di valori. Sei costretto a trovarti bene con uno come lui: è uno di sostanza che va dritto al cuore. Fortunato chi lo sostituirà alla Juventus: troverà sicuramente una squadra ben allenata”. Contatti quelli da lui smentiti in mattinata che si sono però verificati nel pomeriggio con il tecnico che ora vuole la Juventus.