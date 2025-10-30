Un affare di famiglia in casa Kvaratskhelia. Se l’ex calciatore del Napoli ora sta incantando in Francia con la maglia del Psg, attenzione al fratello minore del georgiano che sta cominciando a far vedere le proprie qualità.

Khvicha Kvaratkshelia prima, Tornike Kvaratskhelia poi. Dall’attaccante del Psg al fratellino minore. Ha soltanto 15 anni ma il fratello dell’ex Napoli sta già iniziando a mostrare le proprie qualità. Il suo talento è diventato virale in diversi video pubblicati sui social, mentre è in campo con la maglia della Georgia Under 17.

Chi è Tornike, il fratello di Kvhicha Kvaratskhelia

Un talento che scorre in famiglia, Tornike Kvaratskhelia è il fratello minore dell’ex Napoli e sta già iniziando a incantare il panorama giovanile del calcio europeo. In azione con la maglia della Georgia Under 17, infatti, Tornike è apparso abile nel superare gli avversari con dribbling che ricordano le giocate del fratello maggiore, soprattutto ai tempi del Napoli.

Nato il 7 febbraio 2010, Tornike è un’ala sinistra molto promettente che sta cominciando a maturare nell’Inter Academy Georgia. Sperando di poter percorrere le stesse orme del fratello.

🇬🇪 Ha solo 15 anni, ma ha già il calcio nel DNA! ⚡️

Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Kvara, incanta con i suoi dribbling nella Georgia U17 🔥 Il talento… scorre in famiglia 👀💫#Kvaratskhelia #Football #NextGen pic.twitter.com/HSOaynYo5D — Il Meridiano Sport (@ilmeridianonews) October 29, 2025

Milan, esplode il talento di Andrea Kostyuk

Il Milan ha trovato il nuovo Shevchenko? Un nuovo predestinato cresce e fa sognare i tifosi del Milan… il futuro è già iniziato per Andrea Kostyuk?

Gol Machine! Segna sempre lui. E i numeri non mentono. Il Milan si coccola il nuovo prodotto del vivaio. Da tempo sta facendo impazzire i tifosi sui social a furia di entrare in continuazione sul tabellino dei marcatori. Su tutti i motori di ricerca e sulle varie piattaforme il nome dell’attaccante italo-ucraino Andrea Kostyuk è una richiesta continua. Avete capito bene: è anche ribattezzato “Baby Shevchenko”!

Un percorso sulle orme di Francesco Camarda, che alla sua età aveva numeri simili. Il classe 2008 è in prestito al Lecce dal Milan e ha appena segnato tre gol nelle ultime due gare con l’Italia Under 21 contro Svezia e Armenia. E l’attaccante, al momento, sta facendo ricco il club del presidente Saverio Sticchi Damiani. Il trasferimento in Salento vale alcuni bonus per la crescita del ragazzo che, poco prima della sosta per le Nazionali, si è sbloccato al Via Del Mare, con il gol del pareggio segnato di testa contro il Bologna. Nell’accordo i giallorossi guadagneranno circa 75 mila euro per ogni presenza e 100 mila euro per ogni rete…

Futuro luminoso. Talento cristallino. Gol e prestazioni che non sono passate inosservate! Così come il già citato Francesco Camarda che ha impressionato per il numero di realizzati giocando sotto età, a Milanello si stanno stropicciando gli occhi per il quattordicenne Andrea Kostyuk, che, nell’ultimo fine settimana ne ha segnati 4 contro la Juventus U14.