Cristiano Ronaldo, di padre in figlio: CR7 e Cristiano jr fanno gol nello stesso giorno

In casa Cristiano Ronaldo, il gol è una questione di famiglia. Il fenomeno col numero 7 ieri sera ha deciso la sfida dell’Al-Nassr, ma nella mattinata con il Portogallo under 16 anche Cristiano Junior era andato in rete.

Cristiano Ronaldo potrebbe non essere solamente un fenomeno del calcio mondiale, un brand e una storia da raccontare. Cristiano Ronaldo può diventare una dinastia di bomber senza precedenti. Infatti, Cristiano junior sta percorrendo le orme del fenomenale padre. E ieri la dinastica capacità di andare sempre in gol.

Padre e figlio in gol nella stessa giornata. Un sogno che ogni calciatore appassionato e ogni figlio che cresce nel mito del papà vorrebbe realizzare. Il figlio del numero 7, sotto gli occhi della nonna Dolores Aveiro, ha bagnato l’esordio in under 16 con una rete. In serata, il fenomeno col 7, invece, a diversi chilometri di distanza in Arabia Saudita ha ribaltato la sfida contro l’Al-Fahya con l’ennesima doppietta.

Cristiano jr sulle orme di papà Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Jr continua a seguire le tracce del celebre padre. Il giovane attaccante ha trovato la sua prima rete con la Nazionale portoghese Under 16, coronando un inizio di stagione promettente. Dopo aver brillato con l’Under 15, è stato chiamato a misurarsi con i compagni più grandi e non ha tardato a lasciare il segno e ha aperto il 3-0 con cui il Portogallo ha superato il Galles.

La doppietta di Cristiano Ronaldo

#CR7 segna il rigore vittoria al 104’ e balla con i tifosi🤩 Cristiano #Ronaldo sempre più nella storia: il campione portoghese segna al 104’, dopo un lungo check del Var, la rete della vittoria dell’Al-Nassr contro l’Al-Fayha. Sono 952 in carriera per CR7. pic.twitter.com/QQANTMM12P — Sportitalia (@tvdellosport) November 1, 2025

Nella settima giornata della Saudi Pro League, l’Al-Nassr ha vissuto un avvio complicato nella sfida casalinga contro l’Al-Fayha, passato in vantaggio al 13’ grazie alla rete dello spagnolo Jason Remeseiro. Per i padroni di casa sembrava prospettarsi una serata difficile, ma Cristiano Ronaldo ha ribaltato tutto con una prestazione da leader. L’attaccante portoghese ha firmato una doppietta — una rete su azione e l’altra dal dischetto — regalando alla sua squadra il successo e consolidando il primo posto in classifica.

Cristiano Ronaldo e Cristiano jr: tra nuove e vecchie esultanze

Cristiano Ronaldo, I love you dearly, but that dance was wild 😭 pic.twitter.com/z1twawVorG — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 1, 2025

Padre e figlio si assomigliano in tutto. E il figlio imita il papà in tutto. Non solo nel segnare i gol, ma anche nell’esultare. Cristiano jr ieri ha esultato per il suo gol con la classica esultanza dell’ex Juventus e Real Madrid. CR7, invece, ieri ha coniato una nuova esultanza aprendo le braccia verso il pubblico e ballando coi tifosi. Una scelta nuova ed originale che descrive perfettamente l’entusiasmo nel festeggiare ancora a 40 anni i suoi gol, che erano peraltro il numero 951 e 952 della sua immensa carriera.