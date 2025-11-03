Arriva la risposta di Marotta: ecco la stilettata a Conte

Dopo le ripetute frecciate, dirette e indirette, da parte di Antonio Conte, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta risponde all’allenatore del Napoli. La diatriba si prolunga dallo scontro diretto fra le due squadre, giocato il 25 ottobre al Maradona

Botta, risposta e ora contro risposta. La diatriba a distanza fra l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, si è protratta per diversi interventi pubblici dei due. A partire dallo scontro diretto vinto dagli azzurri dello scorso 25 ottobre allo stadio Maradona. Ora il numero uno nerazzurro interviene per provare a mettere l’ultima parola sulla questione, vista l’ultima stilettata da parte di Conte che sembrava indirizzata indirettamente al suo ex dirigente (ai tempi in cui i due lavoravano assieme alla Juventus prima ed all’Inter poi).

Reazione Marotta: perché ha risposto a Conte

Ma come mai Giuseppe Marotta ha risposto ad Antonio Conte? Tutto è nato dalle polemiche post Napoli-Inter. Marotta si era lamentato dell’arbitraggio, così Conte aveva dichiarato: “La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l’allenatore. Queste difese d’ufficio diventano un po’, non so. Ma va bene così“.

Ma non finisce qui: nella conferenza stampa che precede la sfida del Napoli contro l’Eintracht, Conte ha parlato degli arbitraggi. Lanciando una frecciata: “Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema, li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione. Ripeto, dispiace perché vedi che a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo…”.

Marotta risponde a Conte: le sue parole

A margine dell’assemblea di Lega Serie A il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto così sulle ultime parole di Antonio Conte: “Conte? Non voglio rispondere a questa cosa. Ha parlato di me? Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso”. Incalzato dai giornalisti presenti ha poi ribadito: “Conte ha parlato di me? Liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene”.

Poi ha aggiunto sul rogito di San Siro: “Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale. Lotta Scudetto? Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente. Chi è la lepre e chi il cacciatore? Sempre meglio essere il cacciatore…”.