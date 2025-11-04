Entrato al 79′ della sfida che l’Arsenal ha vinto in casa dello Slavia Praga, Max Dowman ha raggiunto un nuovo, clamoroso record. Ecco di cosa si tratta e cos’è accaduto nella sfida vinta dai Gunners.
Un nuovo record in Champions League: Max Dowman, talento dell’Arsenal, è il più giovane calciatore di sempre a esordire in Champions League. Lo ha fatto nella gara che i Gunners hanno vinto per 3-0 sul campo dello Slavia Praga. Dowman stabilisce un nuovo record, la sua età è clamorosa.
Chi è Max Dowman, il talento dell’Arsenal
Max Dowman, classe 2009, ha esordito in Champions League nella sfida contro lo Slavia Praga, subentrando a Leandro Trossard al minuto 73, con il club inglese che era in vantaggio già per 3-0. Circa 20′ in campo per lui, ma gli sono comunque bastati per diventare il più giovane esordiente in Champions League. Mikel Arteta lo ha schierato in campo all’età di 15 anni e 303 giorni.
Dowman è entrato a far parte del settore giovanile dell’Arsenal nel 2015. Due anni fa fu selezionato per l’Under 18, nonostante avesse soltanto 13 anni. L’anno successivo andò invece a segno con l’Under 19. In questa stagione, Arteta lo ha convocato per il ritiro. Ha esordito in Premier League lo scorso 23 agosto nella sfida vinta contro il Leeds. A ottobre ha esordito anche in Coppa di Lega, prima dello splendido esordio in Champions League. Dowman da record, per un talento destinato a far parlare di sé.
Thiago Silva Jr. come il figlio di CR7
Il figlio di Thiago Silva come quello di Cristiano Ronaldo? Dopo il Portogallo l’Inghilterra Under 15 convoca il talento brasiliano del Chelsea.
L’Inghilterra ha deciso di puntare con decisione sul figlio di Thiago Silva: Iago, che milita nelle giovanili del Chelsea dal 2020, ha festeggiato la prima convocazione con la Nazionale dei Tre Leoni sul proprio profilo Instagram: “Sono orgoglioso di essere stato invitato al mio primo stage con la nazionale inglese. Il duro lavoro continua”.
Non potevano mancare i complimenti dell’ex difensore di Milan e PSG tornato a giocare in Brasile con il Fluminense e, protagonista ultimamente di un super gol in rovesciata: “Siamo molto orgogliosi di te, figlio mio. Che Dio ti benedica”, il commento del 41enne.
Poche settimane fa un altro figlio d’arte, Cristiano Ronaldo Jr. è stato convocato dall’Under 16 del Portogallo. I lusitani hanno deciso di puntare sul primogenito del capitano dell’Al-Nassr per un torneo in Turchia in programma dal 27 ottobre al 5 novembre dove affronterà i padroni di casa, il Galles e l’Inghilterra.
Il figlio di Thiago Silva, invece, nato nel 2010, si è trasferito nella capitale inglese quando il padre ha militato nelle fila del Chelsea: da lì è iniziato la sua esperienza nel vivaio dei Blues dove ha subito emulato il padre facendo emergere le sue qualità.
Nonostante la convocazione con i Tre Leoni, Iago, potrà optare in futuro per un’altra Nazionale. In modo particolare il Brasile, il suo paese natale dove il papà ha collezionato 113 partite impreziosite da 7 gol con la Selecao. Ma l’Inghilterra ha voluto comunque lanciare un messaggio importante per uno dei più promettenti difensori in circolazione.