Entrato al 79′ della sfida che l’Arsenal ha vinto in casa dello Slavia Praga, Max Dowman ha raggiunto un nuovo, clamoroso record. Ecco di cosa si tratta e cos’è accaduto nella sfida vinta dai Gunners.

Un nuovo record in Champions League: Max Dowman, talento dell’Arsenal, è il più giovane calciatore di sempre a esordire in Champions League. Lo ha fatto nella gara che i Gunners hanno vinto per 3-0 sul campo dello Slavia Praga. Dowman stabilisce un nuovo record, la sua età è clamorosa.

Chi è Max Dowman, il talento dell’Arsenal

Max Dowman, classe 2009, ha esordito in Champions League nella sfida contro lo Slavia Praga, subentrando a Leandro Trossard al minuto 73, con il club inglese che era in vantaggio già per 3-0. Circa 20′ in campo per lui, ma gli sono comunque bastati per diventare il più giovane esordiente in Champions League. Mikel Arteta lo ha schierato in campo all’età di 15 anni e 303 giorni.

Dowman è entrato a far parte del settore giovanile dell’Arsenal nel 2015. Due anni fa fu selezionato per l’Under 18, nonostante avesse soltanto 13 anni. L’anno successivo andò invece a segno con l’Under 19. In questa stagione, Arteta lo ha convocato per il ritiro. Ha esordito in Premier League lo scorso 23 agosto nella sfida vinta contro il Leeds. A ottobre ha esordito anche in Coppa di Lega, prima dello splendido esordio in Champions League. Dowman da record, per un talento destinato a far parlare di sé.

