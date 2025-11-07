Una tragica scomparsa ha scosso il mondo della Nfl. Marshawn Kneeland, 24enne difensore dei Dallas Cowboy, è stato trovato morto. La polizia parla di un suicidio con una ferita di arma da fuoco.

Una notizia davvero tragica ha scosso il mondo del Football Americano. Kneeland, 24enne difensore dei Dallas Cowboy, è morto. Le prime ipotesi delle forze dell’ordine riferiscono di un suicidio. La polizia sta continuando a indagare: “Marshawk era un compagno di squadra e un membro prezioso della nostra società. Siamo vicini alla compagna e alla sua famiglia”, così si è espressa la sua squadra, il Dallas Cowboy, in un comunicato stampa pubblicato sui canali ufficiali.



Morte Kneeland, il comunicato della polizia

La morta di Kneeland ha scosso sensibilmente il mondo del Football Americano. Sono in corso le indagini della polizia, che nel frattempo ha emesso una nota stampa: “Il Dipartimento di Polizia informa di essere intervenuto per la localizzazione di un veicolo sfuggito durante un inseguimento all’interno della città di Frisco.

Dopo aver perso di vista il veicolo, gli agenti lo hanno localizzato pochi minuti dopo, in seguito a un incidente sulla Dallas Parkway in direzione sud. I primi rapporti indicavano che un uomo, successivamente identificato come Marshawn Kneeland, 24 anni, di Plano, Texas, era fuggito a piedi. Gli agenti hanno stabilito un perimetro e avviato una ricerca dell’area con l’assistenza delle unità cinofile e dei droni del Dipartimento di Polizia di Frisco. Successivamente è stata effettuata la triste scoperta”.

A moment of silence for Marshawn Kneeland. pic.twitter.com/2lgv8Sk2mw — NFL (@NFL) November 7, 2025

La polizia sta continuando a indagare sulla morte di Kneeland e ha scoperto alcuni messaggi di addio pubblicati del difensore dei Dallas: “La farò finita con tutto”, avrebbe scritto. Kneeland è stato poi ritrovato all’1:31, deceduto con quella che sembra essere una ferita da arma da fuoco autoinflitta. La causa e le modalità del decesso saranno stabilite dall’ufficio del medico legale della contea di Collin”.

L’agente di Kneeland, Jonathan Perzley, ha espresso il dolore per la scomparsa del giocatore: “Un ragazzo che ha sempre messo il cuore in tutto quella cha ha fatto. L’ho visto lottare per farsi strada da ragazzino pieno di speranze partito con un sogno dalla Western Michigan per poi diventare un professionista rispettato per i Dallas Cowboys”.