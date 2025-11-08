Napoli, guarda Mbeumo: è incontenibile. Perché portarlo da Conte è quasi impossibile

Bryan Mbeumo, ala del Manchester United, sta vivendo un momento molto brillante. In estate c’era la suggestione Napoli, ma ora il camerunese ha decollato con i Red Devils

Mbeumo è arrivato al Manchester United in estate dal Brentford per la clamorosa cifra di 82 milioni di euro. Dopo essersi comportato in modo grandioso nella sua precedente esperienza, all’inizio non è riuscito a imporsi al servizio di Amorim. Tanti tifosi dello United, infatti, hanno criticato il suo acquisto e il rendimento iniziale è stato fortemente deludente. Arrivato dalle parti di Old Trafford con grande clamore (soprattutto per la cifra roboante spesa dallo United), all’inizio non aveva ingranato la marcia giusta.

Mbeumo, da flop a idolo United

L’inizio di Mbeumo era stato tutto fuorché promettente. L’ala camerunese faceva fatica anche a saltare l’uomo con grande efficienza. Amorim l’ha aspettato e ultimamente sta vivendo settimane da grande progagonista: ha infatti contribuito con gol e assist ai risultati positivi della squadra.

Mbeumo è andato a segno o ha fornito un assist in tutte le tre partite di ottobre, diventando così il capocannoniere stagionale del club con cinque reti in Premier League. Anche nella sfida giocata contro il Liverpool ha fatto intravedere giocate niente male, sbloccando il risultato dopo poco più di un minuto di gioco. Contro il Brighton ha messo a segno una doppietta pesantissima e quest’oggi ha segnato contro il Tottenham (finale rovente, 2-2 con pari di De Ligt quasi a tempo scaduto).

La Premier League ha consegnato a Mbeumo l’EA SPORTS Player of the Month, il premio del miglior giocatore del mese di ottobre. E novembre l’ha iniziato nel migliore dei modi, con il gol al Tottenham e numeri davvero consistenti: 5 reti e un assist in 11 presenze stagionali. L’obiettivo sembra chiaro: restare sulla scia dei 20 gol realizzati l’anno scorso.

Friday: named Premier League Player of the Month for October Saturday: scores against Spurs Bryan Mbeumo 🤷‍♂️ pic.twitter.com/XycENYtski — B/R Football (@brfootball) November 8, 2025

Mbeumo, solo un sogno per il Napoli?

Classe 1999, Mbeumo è un’ala destra dallo stile dinamico e imprevedibile, capace di giocare su tutto il fronte offensivo. In estate c’erano state alcune suggestioni che lo accostavano al Napoli, ma il trasferimento allo United ha spento ogni velleità dei partenopei, che cercavano un profilo con quelle caratteristiche. Di certo le cifre del mercato inglese tagliano fuori con istanza pressoché immediata la concorrenza italiana da queste tipologie di operazioni.

Con la maglia del Brentford ha totalizzato 44 gol e 38 assist in 204 presenze, diventando uno dei protagonisti assoluti del progetto tecnico delle Bees. Adesso è uno dei tasselli più pregiati dello United. Per il Napoli resta solamente un sogno.