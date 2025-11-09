Termina 2-2 la sfida del Tardini tra Parma e Milan. Un altro risultato negativo per i rossoneri contro una delle famigerate “piccole”. Solo due punti con Cremonese, Pisa e Parma.

“Sono due punti buttati“. Così Massimiliano Allegri nel post Parma-Milan 2-2. I rossoneri avanti di 2 gol sono stati rimontati dai ducali nel match del Tardini. Il primo tempo si è chiuso 1-2 con i gol di Saelemaekers e di Leao(su rigore) per il Milan e la rete di Bernabé per il Parma. Il gol dello spagnolo in chiusura di prima frazione ha riaperto il match. Nella ripresa tanti gli errori sotto porta della banda Allegri soprattutto con Saelemaekers e Pulisic. E’ allora Delprato a siglare il 2-2 finale. Una beffa che segue la sconfitta con la Cremonese e il pari con il Pisa in questa stagione. 2 risultati arrivati in momenti diversi ma che certificano i problemi con le “piccole”.

Milan, problema “piccole”, anche a Parma niente 3 punti

Termina 2-2 al Tardini tra Parma e Milan, un risultato che conferma i problemi dei rossoneri contro le “piccole”. Si perché dopo il ko contro la Cremonese alla prima giornata e il pari 2-2 contro il Pisa i rossoneri perdono terreno anche a Parma. 2 punti in 3 gare, 7 persi per strada. Il Milan ha dimostrato di poter essere grande con le grandi. 6 punti su 6 negli scontri diretti con Napoli e Roma. Pareggio esterno con l’Atalanta e con la Juventus. Oltre al successo con il Bologna. Le gare con le avversarie più deboli sono state fino ad ora il vero problema nella lotta scudetto.

Si perché su 6 gare con squadre dalla decima posizione in giù i rossoneri ne hanno vinte solo 3. 0-2 e 0-3 con Lecce e Udinese e 2-1 rischiando con la Fiorentina. Il Milan non ha poi vinto con Cremonese, ko 1-2, Pisa, 2-2 in casa e ora Parma, altro 2-2. Aggravante è poi il fatto che i rossoneri guidassero lo gara, avanti 0-2 si sono fatti rimontare fino al 2-2. Tanti i gol sbagliati e una prova insufficiente del centrocampo, hanno deluso Modric e Fofana, ieri in calo. Al termine della gara Max Allegri ha criticato la prestazione dei suoi.

Milan, le parole di Allegri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Max Allegri ha analizzato così il pari 2-2 contro il Parma: “Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo in vantaggio 0-2. Ma questi sono due punti buttati. Siamo rientrati in campo imbambolati, sembravamo addormentati. Non devi subire un gol come quello di Bernabé, piuttosto calci la palla in tribuna“. Allegri continua così: “Siamo nei primi 4 posti in classifica. Questo è il nostro obiettivo principale. Abbiamo vinto tanti scontri diretti, ma con le piccole abbiamo fatto pochi punti: dobbiamo migliorare“.