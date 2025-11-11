Matteo Bettanti, dopo lo schianto con la Ferrari è uscito dal coma. Ha riconosciuto i genitori

Buone notizie arrivano dal mondo dello sport e non solo: Matteo Bettanti è finalmente uscito dal coma. Dopo giorni di grande preoccupazione per familiari, amici e tifosi, ecco un momento di sollievo e gioia per tutti.

Matteo Bettanti si è svegliato dal coma. La notizia porta gioia e incoraggiamento. Dopo il brutto incidente di domenica ora, secondo quanto riportato da Repubblica, il giovane cestista si è svegliato e avrebbe riconosciuto i genitori.

Bettanti si è svegliato dal coma. le ultime

Matteo Bettanti è finalmente uscito dal coma dopo il grave incidente che lo ha visto coinvolto domenica sera. Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo il grave incidente di domenica il giovane cestista si sarebbe risvegliato e avrebbe riconosciuto i genitori. Adesso si dovrà aspettare qualche notizia ufficiale su quelle che sono le attuali condizioni fisiche e sul recupero riabilitativo.

Matteo Bettanti, l’incidente in Ferrari

Nella serata di ieri, il cestista Matteo Bettanti ha avuto un incidente a Pavia. Il cestista alla guida di una Ferrari blu è andato a schiantarsi violentemente contro il muro di un negozio in corso Genova, poco dopo le 20.

Un incidente gravissimo quello che ha visto coinvolto nella serata di ieri il cestista Matteo Bettanti. L’ex giocatore della Elachem Vigevano, era alla guida della sua Ferrari. Bettanti è andato a schiantarsi violentemente contro un muro di un negozio in Corso Genova a Pavia. L’incidente è accaduto dopo le 20 e ha visto coinvolto anche Alberto Righini, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. Bettanti è stato immediatamente soccorso e intubato, successivamente trasferito all’ospedale Niguarda in elicottero e in codice rosso.

Gravissimo incidente per Matteo Bettanti, nella serata di ieri che ha scosso Vigevano (Pavia), il cestista è andato a scontrarsi con la sua Ferrari ed è ricoverato al Niguarda in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto nel centro abitato, all’altezza dell’incrocio con vicolo Pisacane. La sua Ferrari stava percorrendo corso Genova. Secondo le prime ricostruzioni, Bettanti avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito contro la parete di un negozio, impattando perpendicolarmente rispetto al senso di marcia.

L’impatto è stato di una violenza tale da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. E’ stato necessario forzare le portiere per liberare i due uomini rimasti intrappolati tra le lamiere. Con lui era infatti presente anche Alberto Righini, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta totalmente interrotta fino a tarda notte per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il comunicato su Bettanti

Con un comunicato l’Elachem Vigevano ha voluto fare a Matteo Bettanti un grande in bocca al lupo e l’augurio di pronta guarigione: “La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un’altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l’intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!”.