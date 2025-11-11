Scandalo scommesse, esplode il nuovo caso: le indagini sono iniziate

Una bufera tremenda si è abbattuta su uno dei campionati più seguiti: il presidente minaccia di arrivare ad “armi spianate” contro i trasgressori.

Dove circolano milioni, esiste sempre il rischio di attività poco lecite e questo comprende anche gli sport più seguiti del mondo come calcio, pugilato o perfino le corse di cavalli: in Italia ne sappiamo qualcosa. Abbiamo avuto vari scandali negli anni, da quello degli anni 80 che coinvolse pure un campione come Paolo Rossi fino a Calciopoli, forse la pagina più vergognosa sotto questo aspetto del calcio nostrano.

Insomma quando si parla di scandali delle scommesse in testa a noi italiani purtroppo si accendono tanti brutti ricordi che vorremmo non avere. Ma non siamo certo gli unici ad avere avuto a che fare con fenomeni simili. Uno sport famosissimo che negli USA muove giri milionari ogni anno è infatti caduto nella rete delle scommesse illegali.

Un caso molto preoccupante che ha attirato l’attenzione di una delle agenzie investigative più importanti del pianeta sta per scoppiare negli USA e potrebbe colpire anche tutti gli altri paesi in cui l’evento ha avuto luogo. Andiamo ad analizzare i fatti e cerchiamo di capire che cosa rischiano gli atleti coinvolti e la federazione stessa.

Allarme rosso per lo scandalo: il presidente minaccia

La UFC o Ultimate Fighting Championship è uno dei circuiti di MMA o arti marziali miste più grandi del mondo con un giro di denaro miliardario che ha portato nelle tasche del suo ideatore ed attuale presidente Dana White ben 500 milioni di dollari che sono pari al suo attuale patrimonio. Tuttavia, un caso ha attirato l’attenzione dell’FBI che – a sua detta – sta indagando nella promotion per un presunto giro di incontri truccati e scommesse clandestine.

Un White furioso ha confermato che l’FBI sta indagando con un match in particolare, quello tra Isaac Dulgarian e Yadier del Valle tenutosi ad UFC110 a Las Vegas giorni fa. Il secondo fighter, underdog e quindi quotato molto di più, ha battuto in modo sospetto il lottatore bulgaro al primo round e le prestazioni palesemente sotto le sue possibilità di Isaac hanno portato la UFC a rilasciarlo dal contratto e l’FBI ad avviare un’indagine.

Il sospetto è che il fighter abbia perso di proposito. E non è l’unico caso sotto osservazione anche se, per il momento, a causa dell’indagine in corso gli inquirenti non possono sbilanciarsi troppo. Pur ritenendo di non “credere plausibile” che ci sia un giro di scommesse illecite dietro questi match, Dana White ha minacciato con queste parole gli atleti: “Se scopriamo che state truccando i match arriveremo ad armi spianate. Finirete in una f…a prigione federale!”, le sue lapidarie dichiarazioni.