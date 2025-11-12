Continua a far parlare la situazione in casa Napoli. Antonio Conte sorprende tutti e resta a Torino. Ad allenare la squadra sarà Stellini con Conte che tornerà più avanti a guidare la squadra.

Sono giorni folli in casa Napoli, Antonio Conte ha infatti scelto di prendersi una settimana di permesso e tornerà ad allenare soltanto nella prossima settimana il club. La notizia arriva direttamente dal club azzurro, tramite un comunicato dove la società di Aurelio De Laurentiis annuncia la settimana di stop già programmata da tempo. Una notizia che sorprende certamente tutto l’ambiente soprattutto per il periodo in cui arriva. Visto le critiche che stanno piovendo addosso al Napoli e dopo le dichiarazioni del weekend del tecnico a cui erano seguiti i tweet di Aurelio De Laurentiis ad inizio settimana.

Napoli, una settimana da Conte

Con un comunicato sul proprio sito, il Napoli ha annunciato come Antonio Conte non allenerà gli azzurri in questi giorni. Al suo posto ci sarà Stellini. Conte tornerà in panchina lunedì 17: “Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre“. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno nell’ambiente azzurro. Il Napoli infatti non sta attraversando un periodo felice a livello di risultati con gli azzurri che arrivano dal ko contro il Bologna.

Al termine del match Antonio Conte aveva attaccato un po’ tutti, la squadra ma anche se stesso mettendo in dubbio il suo futuro al Napoli. Nei giorni seguenti l’incontro con la società e le voci su possibili dimissioni, poi smentite da Aurelio De Laurentiis tramite X. Ieri la polemica fino alla smentita sulle parole dell’agente di Lobotka. Oggi, le parole di Ronald Koeman su Noa Lang. Insomma giorni e settimane non agevoli in casa Napoli. La notizia quindi di un Conte in ferie fino a lunedì coglie ancor più di sorpresa un ambiente, quello azzurro, già stordito e in confusione da tutta questa situazione.

Napoli, continua la bufera Noa Lang

Continua la bufera mediatica e non solo intorno a Noa Lang. L’attaccante olandese non è riuscito fino ad ora ad entrare nel cuore del popolo napoletano. Solo 11 gli spezzoni di gara, 1 sola volta da titolare, per 48 minuti. 0 gol e 0 assist, 2 ammonizioni. Prima della gara contro il PSV erano arrivate le dichiarazioni di Peter Bosz, suo ex allenatore in Olanda, a cui erano seguite quelle dello stesso Lang. Ora a parlare è stato Ronald Koeman, CT della Nazionale Olandese. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “A settembre ho parlato con Noa Lang e gli ho chiesto come andassero le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non aveva visto il pallone“.