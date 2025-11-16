Jannik Sinner batte in due set Carlos Alcaraz e si conferma Maestro per il secondo anno di fila. Il tennista azzurro si conferma infallibile sul terreno indoor dove è imbattuto da 31 match. Ultima sconfitta con Djokovic due anni fa.

ATP Finals, vince Sinner 7-6 7-5 contro Alcaraz

Jannik Sinner ha sconfitto in due set Carlos Alcaraz in finale alle Nitto ATP Finals. L’azzurro si è imposto 7-6(4) 7-5 dopo un match tirato e condizionato anche da un problema alla gamba per lo spagnolo. Alcaraz, inizialmente in vantaggio di un break ha subito la rimonta di Sinner bravo a ribaltare la situazione e ad aggiudicarsi il primo set al tie-break. Un altro trionfo per l’azzurro che riesce a rimediare al ko agli Us Open contro lo spagnolo. Alcaraz resta numero 1, Sinner numero 2 ma con un altro titolo delle Finals in bacheca. Jannik si conferma così Maestro dopo il successo dell’anno scorso. L’ultimo ko indoor resta quello di 2 anni fa in finale sempre alle Finals di Torino, contro Djokovic. Poi 31 vittorie consecutive.

Jannik, you dropped this King 🫴👑@janniksin goes undefeated on home soil as he successfully defends his title, defeating Alcaraz 7-6(4) 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/kfTKviJyH3 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

Le parole di Sinner

Jannik Sinner, ha parlato così dopo il successo contro Alcaraz: “Dopo due mesi molto intensi questo è un grande traguardo. Ho dovuto saltare un set point nel primo set, per come sono riuscito a chiudere è stato fondamentale per me. Per vincere con Carlos bisogna giocare al top, ha una delle risposte migliori del circuito, è stata una partita durissima e finire così la stagione vuol dire davvero tanto per me. E’ stata una stagione incredibile, finire così a Torino davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica. Tutta la settimana questo pubblico è stato incredibile e non posso che ringraziarlo“.