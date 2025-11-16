SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Moto Gp, Bezzecchi vince a Valencia. Bagnaia out per una caduta

Moto Gp, Bezzecchi vince a Valencia. Bagnaia out per una caduta

di

Marco Bezzecchi, al  termine di una gara perfetta, trionfa nel Gran Premio di Valencia, ultimo atto del mondiale 2025 della MotoGP.

Sul Circuito Ricardo Tormo, il pilota dell’Aprilia vince brillantemente consolidando le sue certezze e quelle della scuderia. Raul Fernandez al secondo posto, terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati. Sesto Alex Marquez, mentre è ancora fuori dai giochi Pecco Bagnaia, centrato al primo giro da Zarco.

Grande prova di Marco Bezzecchi in Moto GP
Grande prova di Marco Bezzecchi in Moto GP

Moto Gp, le parole di Bezzecchi

Le parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo odierno: “Sono contentissimo, è stata una bellissima giornata. Sono contento per me, tutti gli ingegneri e tutta l’Aprilia: sono dei grandi e li ringrazio. Da ieri non abbiamo fatto nessun ritocco, abbiamo cambiato le gomme e sistemato quello che ieri non ha funzionato. Però già ieri potevo essere più veloce. La moto oggi andava bene. Con Raul fino agli ultimi 6-7 giri ho gestito, negli ultimi tre giri non avevo più niente da gestire, c’era da scappare e basta”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×