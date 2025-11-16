Marco Bezzecchi, al termine di una gara perfetta, trionfa nel Gran Premio di Valencia, ultimo atto del mondiale 2025 della MotoGP.



Sul Circuito Ricardo Tormo, il pilota dell’Aprilia vince brillantemente consolidando le sue certezze e quelle della scuderia. Raul Fernandez al secondo posto, terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati. Sesto Alex Marquez, mentre è ancora fuori dai giochi Pecco Bagnaia, centrato al primo giro da Zarco.

Moto Gp, le parole di Bezzecchi

Le parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo odierno: “Sono contentissimo, è stata una bellissima giornata. Sono contento per me, tutti gli ingegneri e tutta l’Aprilia: sono dei grandi e li ringrazio. Da ieri non abbiamo fatto nessun ritocco, abbiamo cambiato le gomme e sistemato quello che ieri non ha funzionato. Però già ieri potevo essere più veloce. La moto oggi andava bene. Con Raul fino agli ultimi 6-7 giri ho gestito, negli ultimi tre giri non avevo più niente da gestire, c’era da scappare e basta”.