SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Sci, storico Braathen: prima vittoria del Brasile in Coppa del Mondo

Sci, storico Braathen: prima vittoria del Brasile in Coppa del Mondo

di

Lucas Braathen Pinheiro regala il primo successo di Coppa del Mondo di Sci al Brasile. Prima di oggi aveva già conquistato due slalom e tre giganti.

Affermazione pesantissima per Braathen nella Coppa del Mondo di Sci in una giornata ricca di sorprese negative. Giù dal podio, infatti, i primi tre della classifica di specialità dell’anno scorso, vale a dire Kristoffersen, Meillard e Haugen. Braathen aveva corso fino al 2023 sotto la bandiera norvegese, prima di rompere per motivi di sponsor e passare al Brasile (nato da papà norvegese e mamma brasiliana, ndr). Niente da fare per il francese Clement Noel, vincitore un anno fa: la sua rimonta si ferma a 31/100 da Braathen.

Braathen storico: primo successo brasiliano in Coppa del Mondo
Braathen storico: primo successo brasiliano in Coppa del Mondo

Le parole di Braathen

Dopo il successo, Braathen si è espresso così davanti ai giornalisti in conferenza stampa: “Sono qui solo per provare a fare a modo mio e a sciare con il cuore, a sciare per me stesso invece che per gli altri. È costato molti sacrifici. È stata una sfida impegnativa. Essere se stessi è una strada difficile da percorrere, ma per me è la strada giusta e mi ha portato in cima oggi qui a Levi. Questa è una vittoria per me stesso, per le scelte che ho fatto e per i miei obiettivi”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×