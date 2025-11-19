Djokovic rivela perché non vede match di Tennis: unico strappo su Sinner-Alcaraz: “Sono stratosferici”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i grandi assenti della Coppa Davis: il tennista serbo, Novak Djokovic, ha esaltato rispettivamente il numero 1 e 2 al Mondo del ranking protagonisti a Torino di una combattuta finale alle Atp Finals.

Prima della sfida tra Italia e Austria per i quarti della Coppa Davis in programma a Bologna, Novak Djokovic è stato protagonista di una cerimonia, insieme con Bors Becker e Ivan Ljubicic, per omaggiare Nikola Pilić, che ha vinto 6 titoli come allenatore. La Serbia non è riuscita a qualificarsi per le Final Eight.

Tennis, l’omaggio di Novak Djokovic in Coppa Davis

Le parole di Novak Djokovic a Eurosport: “Sono qui oggi a Bologna per celebrare il mio padre di tennis Nikola Pilic, una persona che ha avuto grande influenza sul mio percorso di tennista e che ha fatto qualcosa di fenomenale e probabilmente irripetibile vincere 5 Coppa Davis con tre nazioni diverse. Sono felice che ci sia tutta la famiglia a celebrarlo e non c’era occasione e palcoscenico migliore per ricordarlo e rendergli omaggio”.

‘Jannik e Carlos stanno giocando un tennis 𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨’ 👨🏻‍🚀🚀🔭🎾 Nole così sulla finale delle Finals tra Sinner e Alcaraz! 🎙️ @teozorzoli pic.twitter.com/TMO9mOWCba — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 19, 2025

Il serbo esalta Sinner e Alcaraz

“Se ho visto la finale Sinner-Alcaraz domenica scorsa? Ho visto il primo set, perché solitamente è sempre tiratissimo e anche sta volta è finito 7-6. Ho visto grande tensione, intensità in campo, un livello di tennis astronomico sinceramente. Solitamente non mi piace guardare le partite di tennis di altri giocatori ma le partite di loro due le guardo con interesse perché sono a un livello molto alto, la loro rivalità è un qualcosa di molto positivo per il nostro sport ed è fantastico vederli. Anche Jannik ciò che ha fatto soprattutto a livello di tornei indoor è qualcosa di storico”.