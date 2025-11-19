Inter-Milan, arbitra il milanese Sozza: non è la prima volta

Sarà Simone Sozza di Milano a dirigere il Derby della Madonnina di Domenica tra Inter e Milan. Un match non inedito per Sozza che arbitrerà il Derby di Milano per la terza volta.

E’ ricaduta su Simone Sozza la scelta per arbitrare il Derby di Milano di questa domenica tra Inter e Milan. Sarà il direttore di gara, nato a Milano ma della sezione di Seregno ad incaricarsi di dirigere la stracittadina. Per Sozza non è una prima volta assoluta ma la terza nelle ultime 2 stagioni. Già due volte, infatti, Sozza ha incrociato nerazzurri e rossoneri nelle ultime stagioni. Una volta in campionato, vittoria 5-1 per i ragazzi di Inzaghi. L’altra in Supercoppa, vittoria 3-2 per il Milan di Conceição. Due precedenti quindi in totale parità tra Inter e Milan con Sozza, in vista della terza puntata. Domenica alle 20.45.

Inter-Milan, dirige Sozza: chi è

Sarà Simone Sozza di Seregno a dirigere il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Arbitro Internazionale dal 2023, dirige però la sua prima gara all’estero il 1^ maggio 2022, APOEL Nicosia-AEK Larnaca, con l’italiano Rosario Abisso in qualità di VAR,] valevole per i playoff del Campionato cipriota e terminata 1-1 con 5 ammonizioni.

Per il milanese Sozza non sarà la prima volta. Nel 2023 fu Sozza a dirigere il derby dominato dai nerazzurri che vinsero per 5-1. In quell’occasione assegnò anche un rigore all’Inter. Nel gennaio di quest’anno, invece, è stato il Milan a vincere nel derby arbitrato da Sozza e valido come finale della Supercoppa Italiana, gara terminata con alcune polemiche. Abraham completò la clamorosa rimonta al 93′. Doppio vantaggio nerazzurro firmato da Lautaro e Taremi. Rossoneri che la riprendono e la vincono con Theo, Pulisic e appunto Abraham. Due precedenti che vedono una totale parità con una vittoria a testa, nessun pareggio. Domenica il terzo appuntamento.

Tutte le designazioni

E’ stato scelto Simone Sozza per dirigere il Derby tra Inter e Milan. Ecco le altre designazioni: Cagliari-Genoa a La Penna, Udinese-Bologna a Sacchi J.L.. Per Fiorentina-Juventus è stata scelta l’esperienza di Daniele Doveri. Napoli-Atalanta è stata affidata a Di Bello. Lo scontro salvezza tra Verona e Parma sarà diretto da Pairetto. Cremonese-Roma è stata invece affidata ad Ayroldi. Per Lazio-Lecce è stato scelto Arena. Torino-Como l’arbitrerà Bonacina. Di Marco, invece chiude il turno in Sassuolo-Pisa. Questi i direttori di gara che scenderanno in campo nella 12^ giornata di Serie A. Giornata in cui spiccano oltre il Derby di Milano, Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta, la prima di Palladino sulla panchina della Dea.