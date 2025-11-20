Parma, ecco Guaita: chi è il portiere scelto per sostituire Suzuki

Vicente Guaita sarà il nuovo portiere del Parma. Il 38enne, con un passato al Celta Vigo prenderà il posto di Zion Suzuki, infortunatosi alla mano e operato in Giappone. Alla scoperta del sostituto dell’estremo difensore giapponese.

Il Parma è stato costretto a pescare dal mercato degli svincolati per sostituire l’estremo difensore nipponico: i tempi di recupero sembrerebbero più lunghi del previsto con Suzuki che rischia uno stop di circa quattro mesi. Ragion per cui il direttore sportivo, Cherubini, ha deciso di intervenire immediatamente optando per l’esperto Guaita. La scorsa settimana l’estremo difensore giapponese si è operato chirurgicamente a Tokyo alla presenza del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario dei ducali.

Guaita per Suzuki: chi è il nuovo portiere del Parma

Il Parma ha sondato diversi profili tra cui l’italiano Vito Mannone, decidendo poi di intensificare i contatti per perfezionare gli accordi con Guaita, come raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia. Il nuovo portiere dovrebbe firmare un contratto fino al prossimo 30 giugno: secondo le ultime indiscrezioni il classe ’87 è atteso in Italia nelle prossime ore. Nuovo campionato e prima esperienza assoluta in Serie A.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Valencia, il nativo di Torrent ha militato per lo più in Spagna con una breve parentesi al Crystal Palace in Inghilterra. Huelva, Getafe e Celta Vigo: circa 500 presenze in carriera tra tutte le competizioni per un totale di 43.168′ giocati e 143 clean sheet.

Il #Parma insiste con #Guaita per tamponare l’emergenza in porta. Nome segnalato lunedì in una lista ristretta e contatti in corso per trovare tutti gli accordi👇 https://t.co/v3QHFqwze0 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 19, 2025



Cresce l’attesa per l’ufficialità del nuovo acquisto degli emiliani che arriverà in prossimità di Verona-Parma, match salvezza valevole per la 12a giornata di Serie A: difficilmente Guaita sarà a disposizione al Bentegodi con lo spagnolo che punta con decisione alla sfida contro l’Udinese in programma sabato 29 novembre al Tardini. L’allenatore dei gialloblù Carlos Cuesta, a questo punto, dovrebbe optare per Edoardo Corvi tra i pali contro la squadra guidata da Paolo Zanetti.