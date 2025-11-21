Lorenzo Musetti, da Sinner a Nadal: ecco le somiglianze tra tennisti e calciatori

Tifoso della Juventus, Lorenzo Musetti tennista di successo è stato ospite della terza puntata della seconda stagione di @ Small Talk. Dopo aver partecipato alle ATP Finals di Torino, nel nuovo episodio del podcast bianconero prodotto dal Creator Lab in cui ha paragonato il calcio al tennis.

Una lunga chiacchierata in cui Lorenzo Musetti ha raccontato la sua passione per la Juventus, mettendosi a nudo e spiegando la crescita negli ultimi anni che gli ha permesso di entrare di diritto nella top 10 del ranking.

Calcio-Tennis: Musetti e le somiglianze con la Juve

Tra i giochi a cui si è sottoposto, Musetti ha associato un tennista a un calciatore della Juventus. Subito un grande paragone: Jannik Sinner-Cristiano Ronaldo: “Molto metodico e perfezionista”. Per Rafa Nadal la scelta è ricaduta su Gigi Buffon: “Lo associo a un capitano perché aveva qualcosa di diverso”.

Federer-Del Piero: “Accostamento perfetto. Da poeta a poeta”. Carlos Alcaraz invece è Zinedine Zidane: “Inventa tanto e disegna. Anche a livello di personalità, quando decide di fare una cosa la fa senza problemi”. Dopo aver associato Zverev a Dybala e Agassi al Pipita Higuain, per il carrarino Novak Djokovic è Roberto Baggio: “Magari non c’è molta similitudine perché Baggio interpretava più il ruolo di fantasista. Però a livello di risultati si può accostare per quello che ha ottenuto come fama e leggenda”.

Sinner, Nadal e non solo: il paragone con Pirlo

E ancora: Matteo Berrettini è David Trezeguet: “Fisico per la bella stazza, ma anche per il bel martello: deciso, intelligente, legato alla squadra”. Chiosa finale su se stesso: il Maestro Andrea Pirlo: “Questo è forse più difficile di tutti. A me piacerebbe essere quel ruolo lì, anche se purtroppo calcisticamente parlando non ho assolutamente quelle doti. Ma anche come persona mi piacerebbe essere affiancato ad Andrea”.