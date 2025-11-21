SI HD

Spalletti, pressione alla Juve sul rinnovo di Yildiz: “E’ lo spacca partite. Un leader”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia del match contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi alle ore 18:00 e valevole per la 12a giornata di Serie A.

La Juventus, reduce dal pareggio nel derby, sarà di scena a Firenze, contro la formazione allenata da Paolo Vanoli: diversi recuperi importanti per il tecnico di Certaldo che ritrova Juan Cabal e Lloyd Kelly per la trasferta in terra toscana oltre a Dusan Vlahovic, reduce da alcuni problemi in Nazionale. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa.

Spalletti sul rinnovo di Yildiz

“Sul rinnovo non spetta a me. Yildiz per me è lo spacca schemi. È quello della fucilata della notte. A me piace immaginarlo così e parlare con Yildiz vuol dire parlare con la squadra. Lui ha i comportamenti del leader della squadra. Per me è tutto”.

Il ruolo di Koopmeiners nella sua Juve

“In generale non è il ruolo che cambia il grande calciatore. Lui, in queste tre partite, ha fatto vedere le sue qualità. Sono contento delle sue risposte perché non era scontato. Lui ci può dare un contributo di esperienza e personalità. Noi abbiamo recuperato dei difensori forti come Kelly e Cabal, perciò possiamo vederlo a centrocampo”.

La Nazionale

“Noi abbiamo una nazionale forte. Ora bisogna sostenere i giocatori e il nostro commissario tecnico. Noi possiamo aiutarla volendo bene alla Nazionale. Io voglio bene ai calciatori, anche a Gattuso e meritano il mio bene. Come allenatore della Juventus posso dire che saremo contento di mettere a disposizione per le necessità che hanno per aiutare ad arrivare ai Mondiali”.

