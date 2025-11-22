Termina 3-1 al Maradona tra Napoli e Atalanta, azzurri che la vincono nel primo tempo. Doppietta di Neres e gol di Lang. Nella ripresa segna Scamacca, azzurri ora primi da soli in classifica.

Basta un grande primo tempo al Napoli per battere 3-1 al Diego Armando Maradona la nuova Atalanta di Raffaele Palladino. Azzurri da subito in partita che tra il 17′ e il 45′ chiudono il match. Doppietta di David Neres e gol di Noa Lang. Nella ripresa la Dea manda in campo Scamacca, l’attaccante trova il gol e riapre la gara. Il Napoli cala, l’Atalanta cresce ma gli azzurri riescono a mantenere il doppio vantaggio portandosi così a casa 3 punti fondamentali e la vetta della classifica a +1 su Inter, Roma e Bologna.

Napoli, primo tempo devastate

La sosta ha fatto bene al Napoli e ad Antonio Conte, gli azzurri ripartono alla grande con un pesante successo 3-1 contro la nuova Atalanta di Raffaele Palladino e si proiettano così al primo posto in classifica in attesa di Inter, Roma e Milan, contro-sorpassando il Bologna. 3 gol e 3 punti quelli che porta a casa la banda Conte che la sblocca al 17′. Di Lorenzo appoggia su Hojlund che anticipa Hien e apre sulla destra per Neres, bravo a saltare in velocità Ahanor e a battere Carnesecchi in uscita. Al 30′ ci prova McTominay, due minuti e risponde la Dea con De Ketelaere. Al 38′ arriva il 2-0. A segnare è sempre Neres. McTominay serve il brasiliano che con un perfetto diagonale supera ancora una volta il portiere della Dea. Al 45′ arriva anche la rete di Lang. Cross da destra di Di Lorenzo e inzuccata dell’olandese per il 3-0.

Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 22, 2025

Ci prova la Dea

Doppio cambio per Palladino. Fuori Pasalic e Ahanor, dentro Scamacca e Kossounou. Pronti via ci prova due volte McTominay, senza risultare pericoloso. Al 51′ occasione per De Ketelaere che calcia a lato. Un minuto dopo è Scamacca a fare 3-1. De Ketelaere allarga per Bellanova bravo a crossare da destra. Scamacca gira di prima intenzione alle spalle di Milinkovic-Savic. Primo assist in stagione per l’esterno. Il Napoli cala e l’Atalanta cresce. Al 65′ ancora De Ketelaere pericoloso. Passano 60 secondi e ancora Scamacca ci prova, ad un passo dal 3-2. Al 72′ esce Hojlund infortunato, al suo posto Lucca. A 10 dal termine ci prova Lookman. Il nigeriano calcia da fuori ma il tiro è facile da parare per Milinkovic-Savic. A tre dal termine ci prova ancora Scamacca, niente da fare. Gara che termina così 3-1. Napoli ora primo.