Da Noa Lang a Kostic: tutti i protagonisti nel sabato delle rivincite

E’ stato un sabato di Serie A pieno di sorprese. Diversi calciatori sono tornati al gol, altri hanno confermato la crescita iniziata nelle ultime partite. Da Lang a Kostic, tante le sorprese.

Due le stelle azzurre che brillano nel successo del Napoli contro l’Atalanta. Due calciatori fin qui in ombra che ieri hanno brillato, David Neres e Noa Lang hanno regalato gol e spettacolo contro la Dea. Nel match delle 18 ha confermato l’ottima crescita Filip Kostic, dopo una stagione in Turchia, Tudor l’aveva riportato a casa base. E’ con Spalletti però che Kostic sta ingranando, già due gol, alla Cremonese e ieri contro la Fiorentina. Prestazioni in crescita anche per Martin che dopo gli assist con Sassuolo e Fiorentina ha trovato, anche complice un disastro Caprile, il primo gol stagionale. In gol poi anche Bernardeschi, Vitinha, Esposito e Martin.

Lang, Neres e Kostic: le frecce di Napoli e Juve

Napoli-Atalanta è anche il riscatto di Lang e Neres. Il brasiliano ha trovato la prima doppietta in azzurro sbloccandosi dopo mesi di astinenza dal gol. Una prestazione di livello anche quella di Noa Lang. L’olandese sul quale erano piovuto critiche e polemiche si è imposto da titolare, parola praticamente sconosciuta fino ad ora nell’esperienza azzurra e al 45′ ha siglato il momentaneo 3-0 del Napoli. Prestazione importante per entrambi che consolidano così una posizione verso le prossime gare del Napoli. In gol nella ripresa poi Scamacca con l’attaccante della Dea che torna così a segnare. Si sta abituando al gol invece Filip Kostic, dopo la rete contro la Cremonese, il serbo segna anche al Franchi, ancora in trasferta nel pari 1-1 della sua Juventus contro la Fiorentina.

Udinese-Bologna: Pobega doppietta, Bernardeschi is back

Nella giornata complicata di Orsolini, ipnotizzato dal dischetto da parte di Okoye, sono Pobega e Bernardeschi a far sorridere Italiano regalando 3 punti ai felsinei. Avvio di ripresa on fire per il centrocampista che prima la sblocca e poi raddoppia poco dopo. Da sogno anche il ritorno al gol per Bernardeschi in Serie A, 4 anni dopo. Reti importanti, in casa Bologna che anche senza i gol delle sue stelle, Castro e Orsolini, continua a brillare nelle posizioni di vertice del campionato.

Cagliari-Genoa 3-3, la festa del gol

Un’autentica festa del gol all’Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. Sardi che scoprono sempre di più Borrelli, doppietta di testa alla “Pavoletti” e ritrovano Sebastiano Esposito, al secondo gol in campionato. Dall’altra parte il Genoa segna ancora con Ostigard, terzo gol consecutivo e festeggia le prime volte in campionato di Vitinha, 4 gol nelle precedenti 2 stagioni. Ma anche di Martin, il terzino già decisivo contro Sassuolo e Fiorentina, disegna nel finale la parabola diabolica che sorprende Caprile regalando il pari al Grifone.