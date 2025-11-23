SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Da Noa Lang a Kostic: tutti i protagonisti nel sabato delle rivincite

Da Noa Lang a Kostic: tutti i protagonisti nel sabato delle rivincite

di

E’ stato un sabato di Serie A pieno di sorprese. Diversi calciatori sono tornati al gol, altri hanno confermato la crescita iniziata nelle ultime partite. Da Lang a Kostic, tante le sorprese. 

Due le stelle azzurre che brillano nel successo del Napoli contro l’Atalanta. Due calciatori fin qui in ombra che ieri hanno brillato, David Neres e Noa Lang hanno regalato gol e spettacolo contro la Dea. Nel match delle 18 ha confermato l’ottima crescita Filip Kostic, dopo una stagione in Turchia, Tudor l’aveva riportato a casa base. E’ con Spalletti però che Kostic sta ingranando, già due gol, alla Cremonese e ieri contro la Fiorentina. Prestazioni in crescita anche per Martin che dopo gli assist con Sassuolo e Fiorentina ha trovato, anche complice un disastro Caprile, il primo gol stagionale. In gol poi anche Bernardeschi, Vitinha, Esposito e Martin.

Noa Lang, attaccante Napoli
Noa Lang esulta dopo il gol contro l’Atalanta

 

Lang, Neres e Kostic: le frecce di Napoli e Juve

Napoli-Atalanta è anche il riscatto di Lang e Neres. Il brasiliano ha trovato la prima doppietta in azzurro sbloccandosi dopo mesi di astinenza dal gol. Una prestazione di livello anche quella di Noa Lang. L’olandese sul quale erano piovuto critiche e polemiche si è imposto da titolare, parola praticamente sconosciuta fino ad ora nell’esperienza azzurra e al 45′ ha siglato il momentaneo 3-0 del Napoli. Prestazione importante per entrambi che consolidano così una posizione verso le prossime gare del Napoli. In gol nella ripresa poi Scamacca con l’attaccante della Dea che torna così a segnare. Si sta abituando al gol invece Filip Kostic, dopo la rete contro la Cremonese, il serbo segna anche al Franchi, ancora in trasferta nel pari 1-1 della sua Juventus contro la Fiorentina. 

Udinese-Bologna: Pobega doppietta, Bernardeschi is back

Nella giornata complicata di Orsolini, ipnotizzato dal dischetto da parte di Okoye, sono Pobega e Bernardeschi a far sorridere Italiano regalando 3 punti ai felsinei. Avvio di ripresa on fire per il centrocampista che prima la sblocca e poi raddoppia poco dopo. Da sogno anche il ritorno al gol per Bernardeschi in Serie A, 4 anni dopo. Reti importanti, in casa Bologna che anche senza i gol delle sue stelle, Castro e Orsolini, continua a brillare nelle posizioni di vertice del campionato.

Cagliari-Genoa 3-3, la festa del gol

Un’autentica festa del gol all’Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. Sardi che scoprono sempre di più Borrelli, doppietta di testa alla “Pavoletti” e ritrovano Sebastiano Esposito, al secondo gol in campionato. Dall’altra parte il Genoa segna ancora con Ostigard, terzo gol consecutivo e festeggia le prime volte in campionato di Vitinha, 4 gol nelle precedenti 2 stagioni. Ma anche di Martin, il terzino già decisivo contro Sassuolo e Fiorentina, disegna nel finale la parabola diabolica che sorprende Caprile regalando il pari al Grifone.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×