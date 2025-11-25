Nessuno ha fatto meglio finora in Italia. 16 vittorie di fila e primato nazionale per la Soccer Trani di Fabio Moscelli che continua delle pagine incredibili di una bellissima storia in questa stagione.

Non conoscono la parola sconfitta: la formazione pugliese continua a vincere, domina il campionato di Promozione, con 36 punti nel Girone A. Miglior attacco con 33 gol, miglior difesa con 3 gol subiti di cui uno su azione, 9 clean sheet, una media di 3 gol a partita e un’età media della squadra di 27 anni. Nell’ultima giornata di campionato hanno allungato la striscia positiva, vincendo contro il San Severo per 2-0 e, consolidando il primato. Più 11 sul San Marco e sul Cosmano Sport ferme a 25 in seconda posizione con un sogno chiamato Eccellenza.

Il progetto Soccer Trani: 16 vittorie di fila e record stagionale

Progettualità. Innovazione. Ambizione. Rinascita. Futuro. La Soccer Trani vanta nella rosa due profili molto conosciuti sui social: uno è Alessandro Colombo, talento e capocannoniere dell’ultima Kings League Italia con i TRM con 32 gol e 11 assist nell’ultima stagione e con una vasta esperienza tra Serie D ed Eccellenza lombarda. L’altro è Leo Boom, creator e tipster sportivo con più di 200 mila followers su Instagram che aumenta di gran lunga la popolarità del club del presidente Luciano Pace. Figura lungimirante che ha puntato con decisione anche sul Settore Giovanile e non solo. Lo stadio comunale “Nicola Lapi” nelle partite casalinghe è una bolgia. Un vero e proprio fortino: media da 2000 spettatori in una città che in passato ha calcato palcoscenici importanti come la Serie B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Alessandro Colombo a Sportitalia: “Vogliamo l’Eccellenza”

5 gol in 12 partite per Alessandro Colombo in stagione che in collegamento nella trasmissione condotta dal direttore Michele Criscitiello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Orgogliosi di quello che stiamo facendo. Vogliamo far parlare di noi ancora per molto. Tifosi? Legame pazzesco. Ho sempre giocato al Nord, 2000 spettatori per me è follia. Ringrazio il presidente Pace per questa opportunità. Dalla Lombardia alla Puglia? La differenza è il pubblico. Girando per la città la gente ti ferma, ti riconosce. Vogliamo l’Eccellenza, poi si vedrà. Non nascondo che mi sto trovando da Dio. Viviamo il momento e ce lo godiamo. Siamo solo a fine novembre, basta un attimo per andare in difficoltà. In trasferta ci seguono il più possibile, dipende dalla capienza dello stadio. Vogliamo solo giocare e vincere”.