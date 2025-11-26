Mbappe, tripletta in meno di sette minuti: è la seconda più veloce nella storia della Champions

Kylian Mbappe nella storia della Champions League con la seconda tripletta più veloce di sempre: 6 minuti e 42 secondi. Al primo posto c’è Momo Salah in 6 minuti e 12 secondi.

Olympiacos-Kylian Mbappe: tripletta nel primo tempo e rete del poker personale nella ripresa. Il numero 10 del Real Madrid sta decidendo da solo il match nella capitale greca. Il francese ha raggiunto quota 21 gol stagionali con i Blancos che gli hanno permesso di diventare attualmente il capocannoniere della Liga e della Champions League.

Tripletta di Mbappe, poi poker nella ripresa in Champions

Kylian Mbappé è letteralmente di un altro pianeta! L’attaccante francese ha implementato il suo bottino di gol con il Real Madrid momentaneamente in vantaggio in Grecia in una sfida scoppiettante contro un Olympiacos che sta rispondendo colpo su colpo alla squadra allenata da Xabi Alonso.

22’—⚽

24’—⚽

29’—⚽ SEVEN-MINUTE HAT TRICK FOR KYLIAN MBAPPÉ 😱 pic.twitter.com/aURYUQVzXg — B/R Football (@brfootball) November 26, 2025

Il gol dell’1-1 è arrivato al minuto 22: pescato in profondità da Vinícius Jr., il numero 10 non ha sbagliato e ha superato Tzolakis per la prima delle quattro marcature della serata. L’1-2 è arrivato due minuti più tardi: cambia l’uomo assist con Arda Güler che gli ha servito un cross perfetto di spingere facilmente in rete di testa. Ma non finisce qui perché al 29′ è arrivato il tris: questa volta è il turno di Camavinga. Assist per il connazionale che ha controllato con calma e infilato il tris personale in soli sei minuti del primo tempo.

Il primo tempo sarebbe potuto essere perfetto con tanto di assist per il gol di Vinícius Jr. annullato per una posizione di fuorigioco del brasiliano. Ma Kylian Mbappe ha alzato i motori nella ripresa segnando il suo personalissimo poker su assist del numero 7, il secondo della serata per Vinícius Jr..