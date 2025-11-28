Brignone in lacrime, Italia col fiato sospeso: è finita

Tutta l’Italia si commuove di fronte a Federica Brignone: l’annuncio ufficiale è appena arrivato, è davvero finita.

Il 2025 ha regalato a Federica Brignone sensazioni diametralmente opposte. Nemmeno il tempo di festeggiare la sua seconda Coppa del Mondo generale, oltre alla Coppa di discesa libera e quella di slalom gigante, che la 35enne valdostana ha dovuto fare i conti con un gravissimo infortunio. Lo scorso 3 aprile, nel corso della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati Italiani 2025 a Moena, Brignone è rimasta vittima di una brutta caduta.

La sciatrice azzurra ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La campionessa italiana non si è abbattuta e ha cominciato fin da subito a lavorare per recuperare da questo infortunio così pesante.

Federica Brignone non ha mai stabilito una possibile data per il rientro e lo stesso hanno fatto anche i medici e la federazione. Tuttavia la speranza di tutti era quella di poter rivedere la 35enne sugli sci già entro la fine dell’anno, così da provare a fare qualche gara a gennaio: l’obiettivo dichiarato è infatti quello di prendere parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina d’Ampezzo.

Lacrime Brignone, annuncio ufficiale: ora è davvero finita

Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i sostenitori della celebre sciatrice. I medici le hanno dato l’ok per la prima uscita sugli sci dopo quasi otto mesi dalla terribile caduta di Moena: la valdostana ha quindi scelto gli impianti di Breuil-Cervinia, a poca distanza da casa sua, per ricominciare a prendere confidenza con la neve.

Le sensazioni delle prime uscite saranno già molto importanti per capire se davvero Federica Brignone potrà farcela per le Olimpiadi invernali. Di sicuro, almeno finora, la tabella di marcia è stata rispettata in toto: ora sta alla 35enne capire se le sue condizioni le permetteranno di gareggiare già a gennaio/febbraio o se invece il pieno recupero richiederà tempi più lunghi.

Nel corso della sua carriera Federica Brignone ha vinto un argento e due bronzi ai Giochi Olimpici, oltre a due ori e tre argenti ai Mondiali. In più la sciatrice italiana ha conquistato due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità.