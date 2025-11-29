Nico Paz, gol e assist: numeri da top player nei top 5 campionati

Nico Paz continua a incantare il pubblico di Como a suon di gol e giocate d’alto rango. Il gioiellino argentino ha numeri impressionanti in questo inizio di campionato.

Non c’è da stupirsi perché le sue qualità tecniche sono immense. Il timbro di Nico Paz è forte, sempre più insistente e tutta la città di Como si è presto resa conto di poter ammirare dal vivo un autentico campioncino. L’argentino, classe 2004, è il giocatore di A che ha vinto più volte il premio di miglior giocatore all’interno di una singola partita e sta continuando a macinare numeri impressionanti.

Nico Paz gioiello del Como

Nei top cinque campionati europei solamente Nico Paz e Micheal Olise del Bayern Monaco vantano almeno 5 gol e 5 assist in questa stagione. L’argentino sta continuando a brillare e anche ieri sera ha sfiorato un gol pazzesco con una rovesciata da urlo che ha lasciato senza fiato compagni, avversari e tifosi presenti al Sinigaglia.

5 gol e 5 assist: primo negli assist e marcatori in Serie A. Così il tecnico del Como, Cesc Fabregas, si gode una pedina fondamentale nel suo scacchiere e il suo gruppo ha agguantato temporaneamente Inter e Bologna in classifica. Un risultato provvisorio che ha molto valore, considerando che i lariani non perdono da tre mesi e possono contare su una serie di 12 risultati utili consecutivi.

Le parole di Nico Paz

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Nico Paz ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Mi piace molto il nostro modo di giocare, ho provato a segnare con la “cilena” che corrisponde alla rovesciata italiana e purtroppo il portiere ha fatto una bella parata. Ci lavoro tanto, magari entrerà la prossima volta. Quello che conta, però, è la crescita della squadra. Ho avuto un’occasione anche di testa ed è merito dell’allenatore che mi chiede di riempire sempre l’area di rigore e inserirmi di continuo per creare superiorità numerica. Fa tanto piacere vedere il pubblico che si diverte. A volte rischiamo anche con qualche giocata estremamente qualitativa, ma è così che si cresce e che si acquisisce autostima”